غرفة أبها تستضيف ورشة عمل ” دور صندوق التنمية الزراعية في التمويل الزراعي بعسير”

المناطق - أبها

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود – أمير منطقة عسير، استضافت الغرفة التجارية الصناعية بأبها ورشة عمل ” دور صندوق التنمية الزراعية في التمويل الزراعي بمنطقة عسير” ، وذلك بحضور الدكتور / إبراهيم بن سليمان الدريبي– وكيل إمارة منطقة عسير المساعد للشؤون التنموية ، والأستاذ / منير بن فهد السهلي – مدير عام صندوق التنمية الزراعية – والأستاذ محمد بن فاهدة عضو مجلس إدارة غرفة ابها ، والدكتور عبدالله السرحاني رئيس مجلس الجمعيات التعاونية ، وذلك ووسط حشد كبير من المستثمرين والمتخصصين في المجال الزراعي ، هذا وقد بدأت الورشة بكلمة لغرفة أبها القاها الأستاذ محمد بن فاهدة أكد فيها على أن الورشة تسلط الضوء على خدمات الصندوق التمويلية ومنتجات التمويل الجديدة.، مشيرا إلى دور غرفة ابها في توفير فرص تدريبية لشباب المزارعين و التمويل للمشروعات الزراعية ، تلا ذلك كلمة لمدير عام صندوق التنمية الزراعية الأستاذ / منير السهلي اعرب فيها عن شكره لسمو أمير عسير على رعاية الورشة موضحا دور الصندوق في التمويل الزراعي والذي بلغ اكثر من 50 مليار ريال ، ثم عرض المهندس / عادل الجمعة مدير إدارة البحوث والدراسات بالصندوق عرضا مرئيا حول رسالة الصندوق وأهدافه ودوره في المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير المناطق الريفية ، تلا ذلك عرض لورقة عمل لوزارة البيئة والمياه والزراعة ألقاها المهندس / محمد الحيدري مستشار وكيل الوزارة للزراعة شارحا دور الوزارة في توفير مصادر المياه للمزارعين وتقديم الخدمات الزراعية لهم وبرنامج دعم قطاعات التنمية الريفية المستدامة ، بينما عرض الدكتور عبد الله السرحاني رئيس مجلس الجمعيات التعاونية ورقة عمل المجلس موضحا دوره في تطوير اعمال الجمعيات الزراعية في إنتاج وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والثروة السمكية والحيوانية . ثم قدم المهندس محمد العتيبي ورقة عمل للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤكدا على ان الهيئة لديها عدة برامج تحاول تنفيذها خلال الفترة القادمة وخاصة حول مفهوم السياحة الزراعية التي تتميز بها منطقة عسير، ثم جرت مناقشات حول طرق الاستفادة من برامج الصندوق التمويلية المختلفة بالإضافة لبحث سبل دعم قطاع التسويق الزراعي والمهرجانات الزراعية بمناطق المملكة، وفي ختام الورشة تم تقديم درع تذكاري من الصندوق لسمو امير منطقة عسير لرعاية سموه للورشة ، كما تم تكريم غرفة ابها والمشاركين بأوراق العمل .