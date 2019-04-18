احدث الأخبار

وزير الطاقة يلتقي وزير الكهرباء العراقي
أبرز المواد
 غرفة أبها تستضيف ورشة عمل ” دور صندوق التنمية الزراعية في التمويل الزراعي بعسير”
أبرز المواد
 مجلس الشورى يناقش تقريري المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة والهيئة العامة للترفيه ويصوت على عدد من الموضوعات
أبرز المواد
 المجلس الأعلى للقضاء يقر افتتاح عدد من الدوائر العمالية والتجارية في عدة مناطق
أبرز المواد
 انطلاق أعمال منتدى ميزانية 2020 في الرياض
أبرز المواد
 المملكة والعراق تؤكدان في بيان صحفي على العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية
أبرز المواد
 وزير الداخلية يرعى حفل تخريج 418 طالباً وطالبة من كليات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
أبرز المواد
 5أشقاء سعوديين ينافسون في النسخة 11من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو
أبرز المواد
 صرف مشروع الكفالة الشهرية للأسر المسجلة بجمعية البر بالعارضة ..
أبرز المواد
 عاصفة رعدية تقتل العشرات في الهند
أبرز المواد
 القراصنة يستهدفون حكومات بالشرق الأوسط
أبرز المواد
 مقتل 14 راكبًا في هجوم مسلح جنوب غربي باكستان
أبرز المواد
وزير الطاقة يلتقي وزير الكهرباء العراقي

وزير الطاقة يلتقي وزير الكهرباء العراقي

أبرز المواد
غرفة أبها تستضيف ورشة عمل ” دور صندوق التنمية الزراعية في التمويل الزراعي بعسير”

غرفة أبها تستضيف ورشة عمل ” دور صندوق التنمية الزراعية في التمويل الزراعي بعسير”

أبرز المواد
مجلس الشورى يناقش تقريري المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة والهيئة العامة للترفيه ويصوت على عدد من الموضوعات

مجلس الشورى يناقش تقريري المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة والهيئة العامة للترفيه ويصوت على عدد من الموضوعات

أبرز المواد
المجلس الأعلى للقضاء يقر افتتاح عدد من الدوائر العمالية والتجارية في عدة مناطق

المجلس الأعلى للقضاء يقر افتتاح عدد من الدوائر العمالية والتجارية في عدة مناطق

أبرز المواد

وزير الطاقة يلتقي وزير الكهرباء العراقي

وزير الطاقة يلتقي وزير الكهرباء العراقي
http://almnatiq.net/?p=718609
المناطق - واس

التقى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في الرياض اليوم ،معالي وزير الكهرباء العراقي الدكتور لؤي حميد الخطيب.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الكهرباء.
حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي، وعدد من المسؤولين.

روابط ذات صلة

غرفة أبها تستضيف ورشة عمل ” دور صندوق التنمية الزراعية في التمويل الزراعي بعسير”

غرفة أبها تستضيف ورشة عمل ” دور صندوق التنمية الزراعية في التمويل الزراعي بعسير”
مجلس الشورى يناقش تقريري المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة والهيئة العامة للترفيه ويصوت على عدد من الموضوعات

مجلس الشورى يناقش تقريري المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة والهيئة العامة للترفيه ويصوت على عدد من الموضوعات
المجلس الأعلى للقضاء يقر افتتاح عدد من الدوائر العمالية والتجارية في عدة مناطق

المجلس الأعلى للقضاء يقر افتتاح عدد من الدوائر العمالية والتجارية في عدة مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*