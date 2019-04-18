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” الأرصاد ” تصدر تنبيهاً من رياح مثيرة للأتربة على منطقة تبوك

” الأرصاد ” تصدر تنبيهاً من رياح مثيرة للأتربة على منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=718612
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك، تشمل محافظة تيماء والأجزاء المجاورة لها, وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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