التقى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في الرياض اليوم ، معالي وزير الصناعة والمعادن بجمهورية العراق الدكتور صالح عبدالله الجبوري.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين .
حضر اللقاء أمين عام هيئة تنمية الصادرات المهندس صالح السلمي، ونائب رئيس سابك المهندس عبدالرحمن فقيه، وعدد من المسؤولين.
الفالح يلتقي وزير الصناعة والمعادن العراقي
التقى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في الرياض اليوم ، معالي وزير الصناعة والمعادن بجمهورية العراق الدكتور صالح عبدالله الجبوري.
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