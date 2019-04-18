الفالح يلتقي وزير الصناعة والمعادن العراقي

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التقى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في الرياض اليوم ، معالي وزير الصناعة والمعادن بجمهورية العراق الدكتور صالح عبدالله الجبوري.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين .

حضر اللقاء أمين عام هيئة تنمية الصادرات المهندس صالح السلمي، ونائب رئيس سابك المهندس عبدالرحمن فقيه، وعدد من المسؤولين.