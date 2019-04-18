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الفالح يلتقي وزير الصناعة والمعادن العراقي

الفالح يلتقي وزير الصناعة والمعادن العراقي
http://almnatiq.net/?p=718615
المناطق - واس

التقى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في الرياض اليوم ، معالي وزير الصناعة والمعادن بجمهورية العراق الدكتور صالح عبدالله الجبوري.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين .
حضر اللقاء أمين عام هيئة تنمية الصادرات المهندس صالح السلمي، ونائب رئيس سابك المهندس عبدالرحمن فقيه، وعدد من المسؤولين.

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