وزير النقل يلتقي نظيره العراقي

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التقى معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي في الرياض اليوم ، معالي وزير النقل العراقي المهندس عبدالله لعيبي المالكي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، ووكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات ياسر بن سليمان الداوود.