أمير عسير يشيد بصدر الكرامة في “محايل” ويشدد على توحيد الجهود والمطالب

المناطق - محايل عسير

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال أن محافظة محايل عسير أرضاً خصبة للنجاحات؛ مستشهداً بما تحقق في فعاليات “صدر الكرامة” برجالها وأهلها الأوفياء لدينهم ومليكهم ووطنهم؛ وأن التاريخ قد نقش اسم محافظة محايل في صفحة الأمجاد ورصّعها بأسماء شهدائها؛ واستحقت أن تكون صدرًا فسيحًا للكرامة.

جاء ذاك في مستهل لقاء سموه بمحافظ محايل المكلف ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية بحضور وكيل أمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبده وذلك خلال زيارة سموه للمحافظة أمس الأربعاء؛ مشيراً سموه إلى أن جولاته التفقدية تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين والشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لرصد احتياجات المواطنين والمواطنات ودفع عجلة التنمية لتشمل كافة المناطق والمحافظة والقرى والهجر.

وقد اطلع سموه على سير أعمال الإدارات الحكومية وبحث التحديات التي تواجه المواطنين والمراجعين سعياً لإيجاد الحلول الناجحة؛ بعد ذلك توجه سمو الأمير إلى قاعة الاجتماعات بإدارة التعليم للالتقاء بشباب وشابات محايل والاستماع لمبادراتهم وتطلعاتهم؛ حيث أشاد سموه بمبادرتي رابطة المهندسين لأهميتها؛ وكذلك مجلس شباب محايل والذي سيكون له الأثر الايجابي الكبير بين مجالس محافظات منطقة عسير الشبابية؛ وفي نهاية اللقاء تم تكريم مشرفي وطلاب ماراثون “صدر الكرامة” ورجال الأعمال الذين قدموا مبادرات مجتمعية صحية تقدر بحوالي 16 مليون ريال.

عقب ذلك افتتح سموه جامع الشيخ محمد عبدالله فلقي والذي يعد من أكبر الجوامع بمنطقة عسير بمساحة 32000 متر مربع؛ ثم عقد اجتماعاً موسعاً في المركز الحضاري مع أعضاء المجلسين المحلي والبلدي ومديري فروع الوزارات الخدمية بمنطقة عسير لمناقشة القضايا المحلية الساخنة وربَطهم مباشرة عبر اتصالات هاتفية بأصحاب المعالي وزراء التعليم والصحة والنقل؛ سعياً لإيجاد الحلول العملية وبالتوقيت الزمني؛ ففي مجال المياه المحلاة أعلن الأمير أن هذا التحدي سينتهي بحلول العام 2022 عبر مشروع الشقيق (3)؛ وفي مجال التعليم فقد وعد وزير التعليم بزيارة قريبة لمنطقة عسير وستكون أول زيارة لمحافظة محايل؛ وفي مجال الصحة فقد ذكر أعضاء المجلسين حاجة المحافظة إلى مستشفى نساء وولادة ومستشفى مرجعي يخدم قطاع تهامة عسير ومستشفى صحة نفسية وافتتاح فرع للمستشفى العسكري؛ وفي مجال الاتصالات فقد بين الأمير تركي بن طلال وبعد التنسيق مع المهندس هيثم العوهلي نائب وزير الاتصالات أنه بحلول الربع الثاني من عام 2020 سيتم الانتهاء من تغطية 120 قرية بشبكة الجيل الرابع؛ وفي مجال الطرق كانت المطالبات بدعم تكاليف واستكمال الطرق المتعثرة؛ كذلك دعم مشروع درء وتصريف السيول؛ وفي سياق متصل كشف سموه عن دراسة شملت خمس طرق محورية على مستوى المملكة العربية السعودية, سينفذ اثنان منها في منطقة عسير؛ ليؤكد بذلك أن المنطقة الوعرة ليست جبال عسير وإنما قطعة الضمير الغير الحي الذي هو مربط الفرس في جودة الادأء, مشدداً على توحيد الجهود وإبراز المطالب الاستراتيجية والتي ستجلب المشاريع الصغيرة والمهمة لتلبي كافة المطالب والاحتياجات.

إلى ذلك سلّم الأمير تركي بن طلال عدد (61) منحة سكنية للمستحقين؛ واستقبل المواطنين والمواطنات في مجلس المحافظة ثم توجه إلى زيارة عددٍ من المشايخ في منازلهم.