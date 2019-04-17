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الأحساء تعرض تجربها الإبداعية في الحرف والفنون بدول الصين

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الأحساء تعرض تجربها الإبداعية في الحرف والفنون بدول الصين

الأحساء تعرض تجربها الإبداعية في الحرف والفنون بدول الصين
http://almnatiq.net/?p=718638
المناطق - الأحساء

غادر أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم للمشاركة في المنتدى الدولي بمدينة سوجو الصينية عاصمة الحرف اليدوية والفنون الشعبية في العالم، باعتبار الأحساء عضو في الشبكة العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية بمبادرة من أمانة الاحساء.

حيث يتضمن المنتدى مؤتمراً ومعرضاً تشارك فيه الأحساء ببعض منتجاتها الحرفية المميزة، وكذلك حلقة نقاش لبحث سبل تعزيز التواصل والتعاون بين مدن الحرف والفنون في الشبكة والتي يبلغ عددها ٣٧ مدينة حول العالم، وكيفية توظيف الثقافة والابداع للإسهام في تحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعزيز الدور الريادي للمملكة على الصعيد الدولي، كما ويرافق أمين الأحساء، منسق الأحساء في شبكة المدن المبدعة في اليونسكو المهندس أحمد المطر.

وأكد المهندس الملحم المنتدى الدولي سيشهد عرض تجربة الأحساء في المحافظة على التراث وعرض أنشطتها الإبداعية في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية والتي تأتي متوافقة مع أهداف الشبكة الإبداعية والثقافية في تنفيذ الهدف 11 من أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة الهادفة إلى جعل المدن أكثر إنسانية وشمولية وأمان واستدامة، إضافة إلى فرصة تبادل الأفكار والخبرات بين المدن المبدعة في العالم المتعلقة بتسخير الإبداع والثقافة.

وأكد بأن أمانة الأحساء حرصت على تعميق دورها المجتمعي في تقديم الخدمات للحرفيين وإشراكهم في معظم المناسبات والمهرجانات والفعاليات، نظير ما تمتلكه الاحساء من المقومات الإبداعية ما يجعلها في مصاف نظيراتها من دول العالم.

وأشاد الملحم بالدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وسمو محافظ الاحساء صاحب السمو الأمير بدر بن جلوي لعضوية الأحساء في شبكة المدن المبدعة، في ظل الاهتمام اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله -، مقدماً جزيل شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي لتوجيهاته ودعمه لتنمية وتطوير المقومات الإبداعية للأحساء.

 

وفي منطقة صينية أخرى، تشارك الأحساء في الملتقى الأول للحرف اليدوية والفنون الشعبية والذي تستضيفه مدينة ويفانج الصينية ممثلة في منسق الاحساء في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة المهندس أحمد المطر، والذي انطلق اليوم ١٨ ابريل بمشاركة عدد من المدن المبدعة في الخرف والفنون من اسيا وأوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، ويتضمن معرض للمدن المشاركة وحلقات نقاش حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المباشر وتبادل الخبرات ووجهات النظر تحقيقا لأهداف الشبكة.

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