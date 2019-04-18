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هيئة الهلال الاحمر بالتعاون مع اللجنة الدولية تقيم برنامج تمهيد إعداد مدرب روابط عائلية

هيئة الهلال الاحمر بالتعاون مع اللجنة الدولية تقيم برنامج تمهيد إعداد مدرب روابط عائلية
http://almnatiq.net/?p=718677
المناطق_شاجع الدوسري

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر برنامج تدريبي بعنوان ( تمهيد إعداد مدرب روابط عائلية ) لمنسوبي الهيئة والذي يستمر لمدة يومين من تاريخ 15-16ابريل وهي مبادرة مشتركة مابين الهلال الاحمر واللجنة الدولية وذلك لتعزيز قدرة موظفي الهيئة على تنفيذ أنشطة إعادة الروابط العائلية وتتمحور أهداف هذا البرنامج التدريبي على تعزيز معرفة أنشطة إعادة الروابط العائلية ورفع مستوى الوعي حول خدمات إعادة الروابط العائلية تجاه المحتجزين والمهاجرين بالإضافة الى تدريب موظفي إعادة الروابط العائلية على كيفية استخدام أدوات إعادة الروابط العائلية بكفاءة لاسيما على الإنترنت وفلكسترانت

 وقد بدأ البرنامج بمقدمة عن برنامج إعادة الروابط العائلية واهم الانجازات التي حققها البرنامج منذ انطلاقته في عام 2003م قدمتها مسؤولة برنامج إعادة الروابط العائلية باللجنة الدولية الاستاذة / رباب سمير  .

بعد ذلك تم استعراض الأدوات المستخدمة في البرنامج بالإضافة الى مناقشة عن إعادة الروابط العائلية والعوائق التي تواجه العاملين في البرنامج  ، كما تم خلال البرنامج معرفة كيفية استخدام مواقع إعادة الروابط العائلية على شبكة الإنترنت وكيفية استخدام موقع التواصل للعاملين في إعادة الروابط العائلية (فلكسترانت) .

بعد ذلك أختتم البرنامج بكلمة لمعالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم شكر فيها القائمين على البرنامج كما أشاد معاليه بالتعاون الذي تلقاه الهيئة من اللجنة الدولية لاسيما في إقامة ورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة لمنسوبي الهيئة للإستفادة من الخبرات الدولية المتوفرة لدى اللجنة بما يعزز من مفهوم التعاون المشترك مابين الهيئة واللجنة الدولية والذي يساهم في تطوير ورفع مستوى المهارات للعاملين للجمعيات والهيئات التي تعمل تحت مظلة الإتحاد الدولي.

الجدير بالذكر أن الهيئة منذ أن قامت بإطلاق برنامج إعادة الروابط العائلية عام 2003 م بلغ عدد طلبات البحث عن مفقودين خارج المملكة التي تلقتها الهيئة 240 طلب بينما بلغ عدد المكالمات الهاتفية التي نظمتها الهيئة بين المعتقلين وأسرهم 435 مكالمة بينما بلغ عدد المكالمات المرئية 626 مكالمة وبلغ عدد زيارات الأسر للمعتقلين 63 زيارة وقد بلغ عدد افراد العائلات الذين قاموا بالإتصال بذويهم من المعتقلين 7177 فرد منهم 4678 مستفيد من الذكور و2260مستفيد من الإناث .

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