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“3 آلاف” طالب وطالبة ينهون الاختبارات المركزية في الأفلاج

“3 آلاف” طالب وطالبة ينهون الاختبارات المركزية في الأفلاج
http://almnatiq.net/?p=718686
المناطق_الأفلاج

أنهى نحو 30 آلاف طالب وطالبة هذا الأسبوع الاختبارات المركزية بتعليم الأفلاج في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة .
وقام مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد آل مغيرة، بجولة ميدانية على بعض مدارس المحافظة اطلع على سير عمل الاختبارات المركزية بها ، كما تابع نحو 90 مشرف و مشرفة أعمال الاختبارات المركزية في مدارس المحافظة للصف الثالث والسادس بالمرحلة الابتدائي والثالث المتوسط بالمرحلة المتوسطة .
من جهته وقف مدير التعليم على سير عمل لجنة قسم الجودة وقياس الأداء التي تعمل على متابعة ما تم تنفيذه من أعمال الاختبارات المركزية بالمدارس ، من خلال تدقيق نماذج الإجابات وكشوفات الرصد من واقع الميدان ومحاضر الغياب والحضور ، كما اطلع ” آل مغيرة ” على آلية العمل على برنامج المصحح الآلي remarks .

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