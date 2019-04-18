التعليم: يحق لطلاب وطالبات النظام الفصلي التحويل لنظام المقررات العام الدراسي 1440 ـ 1441 هـ

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أعلنت وزارة التعليم أنه يحق للطلاب والطالبات من المرحلة الثانوية تحويل نظام الدراسة من نظام فصلي إلى نظام المقررات في جميع مدارس المملكة بحلول عام 1440 ـ 1441 هـ.

وأوضحت نمديرة الإشراف التربوي في تعليم الرياض نجلاء النفيعي وجود أكثر من ٤٠٠ مدرسة ثانوية للبنات تعمل بنظام المقررات وسيتم تحويل باقي المدارس من النظام الفصلي إلى نظام المقررات، وقد تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة دليّل الجلال وعضوية مشرفة النظام بتعليم الرياض رقية المحمود ومشرفة القيادة المدرسية بإدارة الإشراف التربوي ابتسام الجافل لمتابعة الدراسة في المرحلة الثانوية بقسميه (مقررات – فصلي) بهدف التأكد من انسيابية الدارسة في نظام المقررات وانسيابية إغلاق النظام الفصلي، وتسعى اللجنة للتأكد من استقرار وضع المدارس حال الانتقال بين النظامين من حيث (الخطط الدراسية – انتظام الشعب – متابعة تحصيل الطالبات في النظامين).

وكشفت مشرفة النظام الفصلي رقية المحمود أنه يحق لطالبة المرحلة الثانوية التي تدرس في النظام الفصلي وأنهت المستوى الدراسي الرابع التحويل إلى نظام المقررات خلال العام الدراسي القادم ١٤٤٠ / ١٤٤١ عبر تطبيق المعادلة وفق التعميم الصادر من الإدارة العامة للتقويم والقبول بتاريخ ١٣ /٧ / ١٤٤٠ هـ، وسيتم تحويل الراغبة من فصلي إلى مقررات حسب نظام الدراسة (تحفيظ القرآن) وحسب المسارات (إنساني – طبيعي).

من جانبه أفاد المشرف على نظام المقررات في قسم البنين بتعليم الرياض عبد الرحمن الصفيان أن أعداد مدارس البنين الثانوية المطبقة لنظام المقررات للعام الدراسي الحالي 1439/1440هـ (286) مدرسة حكومية وأهلية، وقد شُكِلت لجنة برئاسة مدير إدارة الإشراف التربوي خالد الدوسري وعضوية رئيس قسم القيادة المدرسية ناصر السلطان ومشرفي نظام المقررات والفصلي بإشراف مباشر من مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام للعمل على تدريب قادة ووكلاء المدارس ومدخلي البيانات في نظام “نور” على تطبيق نظام المقررات، ومتابعة تنفيذ الخطط الدراسية في المدارس المطبقة لنظام المقررات حديثاً، وتم عمل موائمة بين المدارس الخبيرة في النظام والمدارس المطبقة حديثاً لنظام المقررات.

وحثّ الصفيان طلاب المرحلة الثانوية على الالتحاق بالفصل الصيفي لهذا العام الذي يبدأ التسجيل فيه بتاريخ 30 / 8 / 1440هـ لمدة أسبوع لإنهاء المقررات للطلبة المتوقع تخرجهم والطلاب المتعثرين والمتأخرين في الخطة الدراسية والراغبين من الطلاب في التسريع.