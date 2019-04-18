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أمانة عسير وبلدياتها تستعيد أكثر من خمسة ملايين م2 من الأراضي الحكومية

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أمانة عسير وبلدياتها تستعيد أكثر من خمسة ملايين م2 من الأراضي الحكومية

أمانة عسير وبلدياتها تستعيد أكثر من خمسة ملايين م2 من الأراضي الحكومية
http://almnatiq.net/?p=718708
المناطق - أبها

استعادت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها خلال الشهر الماضي أكثر من خمسة ملايين م2 ، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في نحو ١٨٤ موقعا بشكل غير نظامي و بمواقع مختلفة في نطاق أمانة منطقة عسير .

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تلك الأعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة .

منبها الى ان إحصائية أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها ، قدرت بمساحة بلغت نحو 5.735.200 م2 ، خلال الشهر الماضي  و كانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، و اسلاك شائكة وعقوم ترابية .

مؤكدا بأن الأمانة و بلدياتها ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بمنطقة عسير و سيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وأن الامانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أيّ تعديات أو تجاوزات .

 

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