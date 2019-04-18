تدشين معرض ( فنون تتخطى الكلمات) بخميس مشيط

المناطق - خميس مشيط

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني أمس معرض ( فنون تتخطى الكلمات)،الذي نظمه قسم التربية الفنية بمكتب التعليم للبنات بخميس مشيط، كما دشن قاعة المشرفة التربوية نورة الشهري – رحمها الله – عرفانا لعطائها ومسيرتها ، وذلك بحضور مدير مكتب وفاء الأستاذ محمد بن سحمان ،ومدير إدارة العلاقات العامة الأستاذ أحمد عائض ،ومديرة مركز التطوير المهني الدكتورة زينة العمري ، ومشرفة الإعلام التربوي الأستاذة نور آل قيس ، و الأستاذة نسرين القرشي ، و الأستاذة نورة الغامدي ، وعدد من القيادات التعليمية بالمنطقة، وذلك بمقر مركز التطوير المهني التعليمي بالمحافظة، فيما ثمن الجوني في كلمة له جهود مكتب التعليم ومركز التطوير وفرق العمل .

من جهتها زارت مديرة مكتب التعليم بالمحافظة الأستاذة فريال السراح صباح اليوم ( الخميس) أركان المعرض، وأشادت بجهود قسم التربية الفنية في إعداد وتنظيم المعرض وفريق العمل من مشرفات ومعلمات التربية الفنية بمدارس المحافظة، فيما قدمت شكرها وتقديرها لمكتب وفاء بعسير ، ومركز التطوير المهني التعليمي، وقسم التخطيط والدراسات وارتقاء، ووحدة الإعلام التربوي القائمات على المعرض ، والجهات المشاركة.

يذكر أن المعرض جاء نتاج مخرجات الطالبات في مشاركتهن في مسابقة ( بيدي أخطط أمن مملكتي )التي أطلقها قسم التربية الفنية بالمكتب ، بهدف تدريب بنات شهداء الواجب وأسرهن على الأعمال والمهارات اليدوية والفنية ، بمايتوافق مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف للمواءمة بين أهداف التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل .