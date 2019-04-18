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امير الباحة يطّلع على خدمات تطبيق الباحة الإخباري

امير الباحة يطّلع على خدمات تطبيق الباحة الإخباري

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امير الباحة يطّلع على خدمات تطبيق الباحة الإخباري

امير الباحة يطّلع على خدمات تطبيق الباحة الإخباري
http://almnatiq.net/?p=718773
المناطق - الباحة
اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على تطبيق الباحة الإخباري ، خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم,، المشرف على التطبيق يحيى اليابس ، وفريق التطبيق.
واستمع سموه إلى شرح من اليابس عن التطبيق الذي يقدم خدمات إخبارية وسياحية واجتماعية وثقافية عبر وسيلة إعلامية تلبي احتياجات المنطقة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ،مع العمل على مواكبة كل جديد ، مؤكداً أن التطبيق سيحظى بالمزيد من التطوير بما يواكب التطلعات والآمال ، مقدما شكره وبالغ امتنانه لسمو أمير الباحة على دعمه ومتابعته لكل ما يسهم في التعرف بالمنطقة .
وأشاد الأمير حسام بن سعود بالتطبيق الذي سيسهم في معرفة كل جديد عن المنطقة بكل يسر وسهولة، ويوفر بعض الخدمات التي تهم المتصفح له، مشيداً بسهولة استخدام التطبيق وتوقيت إطلاقه قبيل موسم الصيف لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وفي نهاية الاستقبال قدّم الفريق نسخة من البرنامج التعريفي لتطبيق الباحة، ثم التقطت الصور التذكارية.

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