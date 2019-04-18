أمانة عسير تستحدث محاور حره بمخرج المحالة مع طريق الملك فهد

المناطق - خميس مشيط

شرعت أمانة منطقة عسير في تنفيذ محاور للالتفاف الحر بدوار المحالة الذي يقع على مخرج طريق المحالة مع طريق الملك فهد في الاتجاهين من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تنفيذ المحاور الحرة بدوار المحالة جاءت في إطار عمل الامانة في تنفيذ و تحسين و تطوير مخرج طريق المحالة مع طرق الملك فهد بالاتجاهين الشرقي و الغربي و العكس لتخفيف الازدحامات المرورية

مؤكدا بأن الامانة قد بدأت فعليا بتنفيذ المشروع بالتنسيق مع ادارة مرور منطقة عسير ، حيث سيستغرق تنفيذ المشروع نحو 90 يوما .

منبها الى ان الامانة بأنها ستطبق اعلى معايير السلامة المرورية خلال تنفيذ المشروع و ذلك عبر نشر العلامات الارشادية اللازمة وتكثيف الخدمات المرورية ، لمساعدة قائدى المركبات على القيادة الامنة لمنع حالات الازدحام المرورى .

و اشار الحميدي الى ان المحاور ستعمل على الالتفاف الحر و ذلك لرفع مستوى انسيابية حركة الدوران بدوار المحالة أمام الكثافة العالية التي يواجهها مخرج طريق المحالة مع طريق الملك فهد بالاتجاهين .

حيث تم إضافة مسارات حرة اضافة الى المسار الرئيسي القائم حاليا والذي يشهد كثافة عالية في الحركة المرورية خاصة في أوقات الذروة .

و تجدر الإشارة إلى أن أمانة منطقة عسير تبذل جهودها حاليا على تنفيذ المشروع و ذلك لتحسين حركة المرور بمخرج المحالة مع طريق الملك فهد بالاتجاهين الشرقي و الغربي و العكس مما سيسهم في انسيابية الحركة المرورية ، و لما يمثله الطريق من أهمية كبيرة في نقل حركة السير عبر عدد من الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية الى طريق الملك فهد الرابط بين مدينتي أبها و خميس مشيط .