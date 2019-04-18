غرفة الباحة تستضيف ورشة عمل التواصل والتفاعل مع قطاع الأعمال ( نظام شموس )

المناطق - الباحة

استضافت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة ورشة عمل التواصل والتفاعل مع قطاع الأعمال ( نظام شموس ) تحت إشراف مركز المعلومات الوطني والأمن العام بالتعاون مع شركة النظم العربية المتطورة ( نسيج ) في مقر غرفة الباحة حيث بداء اللقاء بكلمه لرئيس غرفة الباحة الأستاذ صالح بن علي آل محفوظ : رحب فيها بالعميد وليد الحربي مدير شرطة منطقه الباحة والاخوة الضباط المشاركين و سكرتير لجنة نظام شموس في الامن العام وسعادة رئيس اللجنة الفرعية لبرنامج شموس والحضور الكريم من القطاع الحكومي والخاص ، كما أكد على منهجية الغرفة التي تحظى بإهتمام ورعاية سمو امير المنطقة حفظه الله في تفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والحكومي بما يحقق التكامل والتناغم ومواكبة التطلعات المنشودة .

مشيراً في ذات الوقت إلى أهمية توعية جميع القطاعات ذات العلاقة بنظام شموس بما يسهم ببناء أكبر منظومة إلكترونية معلوماتية آمنة تجمع القطاع الخاص والقطاع الحكومي .

مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعات في المنطقة بصورة تجسد معاني الرسالة الوطنية .

بعد ذلك تفضل مدير شرطة منطقة الباحة بتدشين ورشة عمل نظام شموس وقدم شكره وتقديره لغرفة الباحة ممثلة في رئيس مجلس الادارة والأمانة العامة على تعاونهم وتفضلهم بالاستضافه وأوضح الحربي ان نظام شموس المطور برعاية الامن العام وشراكة مركز المعلومات الوطني يهدف الى تعزيز قنوات التواصل بين قطاعات الاعمال والجهات الحكومية المستفيدة وتعزيز المنظومة الأمنية وتقديم خدمات نوعية تساعد قطاعات الاعمال المختلفة في تطوير محتوى أعمالهم واتخاذ القرارات التجارية الداعمة من خلال التقارير الاقتصادية بالإضافة الى تقييم العملاء والمنشاة والمساعدة على معرفة النشاط التجاري للمنشاة مع إمكانية استخدامه كنظام تشغيل للمنشآت التي ليست لديها أنظمة ، وابدى الحربي ترحيبه بالملاحظات والمقترحات المقدمة من قبل قطاعات الاعمال والجهات ذات العلاقة بغرض الاستئناس بآرائهم والعمل على دعم تطوير انشطتهم التجارية .

بعد ذلك قدم الرائد / ايمن العمري شرح عن نظام شموس وقدم نبذه عن البرنامج الذي يهدف إلى إطلاع منسوبي قطاعات الأعمال على تطوير مركز المعلومات الوطني لنظام شموس الجديد، والتعرف على أهمية توعية جميع القطاعات ذات العلاقة بنظام شموس بما يسهم ببناء أكبر منظومة إلكترونية معلوماتية آمنة تجمع القطاع الخاص والقطاع الحكومي، و تعزيز التعاون بين القطاعات في المنطقة بصورة تجسد معاني الرسالة الوطنية

وفي نهاية اللقاء كرم رئيس مجلس الإدارة الرائد العمري ومدير شرطه المنطقة شاكرا لهم كل الجهود المبذولة في تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الشراكة الأمنية .