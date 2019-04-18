احدث الأخبار

جامعة الملك خالد توقع اتفاقية تعاون مع كليات الغد الصحية بأبها
منطقة عسير
 غرفة الباحة تستضيف ورشة عمل التواصل والتفاعل مع قطاع الأعمال ( نظام شموس )
منطقة الباحة
 بلدي أبها يعقد اجتماعاً لدراسة معايير الإنارة والسفلتة والأرصفة
منطقة عسير
 أمانة عسير تستحدث محاور حره بمخرج المحالة مع طريق الملك فهد
منطقة عسير
 جامعة القصيم تُقيم ملتقى «أمناء المجالس العلمية في الجامعات السعودية»
منطقة القصيم
 امير الباحة يطّلع على خدمات تطبيق الباحة الإخباري
أبرز المواد
 رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة يلتقي مع وزير الشؤون الرقمية والثقافة والاعلام والرياضة البريطاني
منطقة الرياض
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع عقدًا لعلاج 100 جريح ومصاب في الداخل اليمني
أبرز المواد
 المصرف العراقي للتجارة يفتح أول فرع مصرفي في المملكة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يدشن مشروع توفير 384 عيادة مدرسية بمدارس تعليم القصيم
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور مركز ثول شمال محافظة جدة
أبرز المواد
 شرطة منطقة مكة المكرمة توقف المعتدين على مواطن وزوجته بـ جدة نتيجة خلاف على أحقية استخدام الطريق
أبرز المواد
جامعة الملك خالد توقع اتفاقية تعاون مع كليات الغد الصحية بأبها

جامعة الملك خالد توقع اتفاقية تعاون مع كليات الغد الصحية بأبها

منطقة عسير
غرفة الباحة تستضيف ورشة عمل التواصل والتفاعل مع قطاع الأعمال ( نظام شموس )

غرفة الباحة تستضيف ورشة عمل التواصل والتفاعل مع قطاع الأعمال ( نظام شموس )

منطقة الباحة
بلدي أبها يعقد اجتماعاً لدراسة معايير الإنارة والسفلتة والأرصفة

بلدي أبها يعقد اجتماعاً لدراسة معايير الإنارة والسفلتة والأرصفة

منطقة عسير
أمانة عسير تستحدث محاور حره بمخرج المحالة مع طريق الملك فهد

أمانة عسير تستحدث محاور حره بمخرج المحالة مع طريق الملك فهد

منطقة عسير

جامعة الملك خالد توقع اتفاقية تعاون مع كليات الغد الصحية بأبها

جامعة الملك خالد توقع اتفاقية تعاون مع كليات الغد الصحية بأبها
http://almnatiq.net/?p=718790
المناطق - أبها

 

شهد معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح أمس الأربعاء بضيافة إدارة المدينة الجامعية بأبها، توقيع اتفاقية بين الجامعة وكليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بأبها.

وقد مثل الجامعة خلال توقيع الاتفاقية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم، ومثل كلية الغد للعلوم الطبية التطبيقية بأبها عميد الكلية الدكتور مشيعل العلياني.

فيما تهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية والأكاديمية التي تتميز بها جامعة الملك خالد في مجالات الكليات الصحية، وقد حرص الطرفان على إقامة هذا التعاون الإيجابي لرفع مستوى الآداء والرفع بالعملية التعليمية والإدارية والأكاديمية لكليات الغد الصحية بأبها.

يذكر أن الاتفاقية تركز ضمن بنودها على أهمية التعاون في مجال العملية التعليمية وتدريب الطلاب والطالبات.

روابط ذات صلة

بلدي أبها يعقد اجتماعاً لدراسة معايير الإنارة والسفلتة والأرصفة

بلدي أبها يعقد اجتماعاً لدراسة معايير الإنارة والسفلتة والأرصفة
أمانة عسير تستحدث محاور حره بمخرج المحالة مع طريق الملك فهد

أمانة عسير تستحدث محاور حره بمخرج المحالة مع طريق الملك فهد
تدشين معرض ( فنون تتخطى الكلمات) بخميس مشيط

تدشين معرض ( فنون تتخطى الكلمات) بخميس مشيط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*