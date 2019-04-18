جامعة الملك خالد توقع اتفاقية تعاون مع كليات الغد الصحية بأبها

المناطق - أبها

شهد معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح أمس الأربعاء بضيافة إدارة المدينة الجامعية بأبها، توقيع اتفاقية بين الجامعة وكليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بأبها.

وقد مثل الجامعة خلال توقيع الاتفاقية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم، ومثل كلية الغد للعلوم الطبية التطبيقية بأبها عميد الكلية الدكتور مشيعل العلياني.

فيما تهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية والأكاديمية التي تتميز بها جامعة الملك خالد في مجالات الكليات الصحية، وقد حرص الطرفان على إقامة هذا التعاون الإيجابي لرفع مستوى الآداء والرفع بالعملية التعليمية والإدارية والأكاديمية لكليات الغد الصحية بأبها.

يذكر أن الاتفاقية تركز ضمن بنودها على أهمية التعاون في مجال العملية التعليمية وتدريب الطلاب والطالبات.