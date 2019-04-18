«هيئة السياحة» تستكمل اعمالها التنقيبية في ثالث مسجد مكتشف بمحافظة بيشة في منطقة عسير

المناطق - بيشة

قام فريق علمي، من قطاع الآثار والمتاحف وقطاع المناطق في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤخراً، باستكمال أعمال التنقيب الأثرية في موقع العبلاء في محافظة بيشة بمنطقة عسير، وهو ثالث مسجد يتم اكتشافة في مستوطنات التعدين القديمة بعد ان حققت الهيئة اكتشافات مهمة في مواقع تعدين اخرى في المملكة.

وتأتي أعمال التنقيب تلك، ضمن مبادرة تأهيل المواقع الأثرية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، وبتوجيه من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث قام الفريق العلمي بالتنقيب في مسجد العبلاء الأثري، والذي تم اكتشافه في الموسم الماضي 1439هـ .

وأوضح عبدالله الأكلبي، رئيس الفريق الملكلف بأعمال التنقيب، أن فريقه بدأ أعمال التنقيب في هذا الموسم بالمسجد الذي قدرت مساحته بـ 2.616 متر مربع، حيث كانت بداية العمل في المساحة الأمامية للمسجد والذي تم من خلاله اكتشاف بعض الجدران المبنية من الحجر والمكسية بالجص الأبيض والوصول إلى أرضية المسجد وهي عبارة عن طبقة مدكوكة أستخدم فيها الحصى الصغير الناعم وخلطه مع الرمل والماء مما نتج عنه أرضية صلبة دكت بشكل جيد على أرضية المسجد الاساسية ومن ثم فرش عليها حبيبات صغيرة من الحصى الناعم.

وأشار الأكلبي، أن المسجد يتوسطه محراب نصف دائري مجوف إلى الخارج، اضافة إلى وجود غرفتين في الجهة الجنوبية الشرقية، معتقداً أن أحد تلك الغرف كانت تستخدم لإضاءة المسجد.

يذكر ان الادارة العامة للبحوث والدراسات الاثرية بقطاع الاثار والمتاحف بالهيئة، قد نفذت اربعة مواسم للتنقيب الاثري في موقع العبلاء والذي يعد من ابرز مستوطنات التعدين الواقعة في جنوب غرب المملكة لوقوعها على امتداد القطاع الجنوبي من مسار درب البخور التاريخي الذي كان يربط المراكز الحضارية في جنوب الجزيرة العربية بشمالها.

كما عاصر الموقع، النشاط الاقتصادي لممالك جنوب الجزيرة العربية، وحافظ على أهميته خلال ازدهار تجارة قريش بمكة، كما لعبت العبلاء كغيرها من حواضر جنوبي غرب الجزيرة العربية بعد ظهور الإسلام دورها التاريخي والحضاري لكونها ضمن المحطات الرئيسة الواقعة على مسار طريق الحج اليمني الأعلى (النجدي) الواصل بين صنعاء ومكة المكرمة، هذا فضلا عن دورها الاقتصادي كواحدة من مجتمعات التعدين في اوائل الفترة الإسلامية.

وقد تم تنفيذ أعمال اثرية مركزة في الموقع لكشفه وفهم التراصف الطبقي وتمييز فترة الاستيطان في الموقع من مرحلة التأسيس ثم الازدهار وصولاً إلى الاندثار، وذلك عبر دراسة الطبقات الأثرية، والمعثورات المختلفة ومقارنتها بمثيلاتها في المستوطنات المجاورة مكانيا وحضاريا.

وستكشف الاعمال الاثرية المستقبلية، عن أهم مظاهر التحول في انتاج الخامات المعدنية خلال فترة ما قبل الاسلام والفترة الاسلامية، وإبراز دور الموقع حضاريا بالنسبة لبقية المواقع الاخرى في الجزيرة العربية.