أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء “إيثار”

المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم رئيس الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء “إيثار” عبدالعزيز التركي وعدد من أعضاء الجمعية والمركز السعودي لزراعة الأعضاء .

واطلع سموه على نبذة عن أبرز المبادرات والبرامج التي يعمل عليها المركز السعودي لزراعة الأعضاء والجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء (إيثار).

واستمع إلى إيجاز عن دور المركز السعودي لزراعة الأعضاء في التنسيق والإشراف على البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الرياض على دعمه وتعاونه، مبيناً رؤية ورسالة وأهداف الجمعية وأنشطتها التوعوية والعلمية بالإضافة إلى المبادرات التثقيفية عن ثقافة التبرع بالأعضاء.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح في خدمة رسالتهم النبيلة .