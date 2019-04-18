مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية ينظم المؤتمر الوطني الأول للمستجدات العلاجية

المناطق - تبوك

ينظم مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية يوم الثلاثاء القادم المؤتمر الوطني الأول للمستجدات العلاجية بعنوان “حلول للتحديات الراهنة” والذي يهدف إلى رفع مستوى الأنشطة العلمية والوعي والتثقيف الصحي لدى كافة شرائح المجتمع وتستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام وذلك بمركز المؤتمرات بمقر المستشفى.

وأوضح مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني أن المؤتمر سيناقش من خلال 3 ورش عمل, وعدة محاور منها المعايير الصحية في بدء الدواء المناسب للمريض ومتى يجب أن تقدم المؤسسات الصحية الأدوية الحديثة لمرضاها وضمان استمرار السلسلة التموينية للأدوية الأساسية والحرجة والشراكة بين المؤسسات الصحية وشركات الأدوية في تقييم المخاطر والمسؤولية المشتركة ودعم الصناعة الوطنية وكيفية جعل الدواء أكثر جودة واماناً والتحول الآلي وتطبيق مفاهيم الصيدلية الذكية ومعايير الصناعة الدوائية الجيدة.

وقال اللواء الزهراني بأنه سيشارك في المؤتمر متحدثين من هيئة الغذاء والدواء والمجلس العلمي للصيدلة والمجلس المهني للصيدلة والجمعية السعودية للصيدلة والجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية وجمعية دوائي وكليات الصيدلة بجامعات المملكة بالإضافة لمشاركة الخدمات الصيدلية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض وجدة ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض وجدة ومدينة الملك فهد الطبية ومدينة الملك سعود الطبية ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي والمستشفى الجامعي بالرياض والمستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

مشيراً إلى اعتماد 21 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.