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تركيا تجمد ممتلكات 3 قادة حوثيين بينهم عبدالملك الحوثي

تركيا تجمد ممتلكات 3 قادة حوثيين بينهم عبدالملك الحوثي
http://almnatiq.net/?p=718805
المناطق - متابعات

جمدت تركيا ممتلكات ثلاثة من كبار قادة المتمردين الحوثيين في اليمن وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، حسب قرار نشر الخميس في الجريدة الرسمية.

وتفيد هذه الوثيقة أن كل موجودات عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم وعبد الملك الحوثي تم تجميدها حتى 26 شباط/فبراير 2020.

وتفيد الوثيقة التي نشرت في الجريدة الرسمية ووقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هذا القرار اتخذ تماشياً مع عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

وكانت أنقرة جمدت في السنوات الأخيرة موجودات عدد من الأشخاص المدرجين في القرار الجديد الذي نشر الخميس.

ويقاتل الانقلابيون الحوثيون الذين يحتلون العاصمة اليمنية، منذ أربع سنوات القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ودفع النزاع في اليمن الذي سبب أسوأ كارثة إنسانية في العالم حاليا حسب الأمم المتحدة، بملايين الأشخاص إلى حافة المجاعة.

وقد أسفر عن سقوط عشرة آلاف قتيل معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة جزئية لمنظمة الصحة العالمية. وتقول منظمات غير حكومية إن عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير ويتحدث بعضها عن حصيلة أكبر بخمس مرات.

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