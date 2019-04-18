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المنشطات توقف لاعب نادي القادسية شايع شراحيلي لمدة عام

المنشطات توقف لاعب نادي القادسية شايع شراحيلي لمدة عام
http://almnatiq.net/?p=718808
المناطق - واس

قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف لاعب نادي القادسية شايع شراحيلي لمدة عام ، لوجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات.
وقالت اللجنة في بيان أنه بعد فحص العينة ثبت وجود مادة محظورة، وذكرت اللجنة في بيانها أن اللاعب تنازل عن حقه بفتح وتحليل العينة B ، كما قامت بإتاحة الفرصة للاعب في حضور جلسة استماع والتي عقدت بتاريخ 20 مارس 2019 .

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