المنشطات توقف لاعب نادي القادسية شايع شراحيلي لمدة عام

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قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف لاعب نادي القادسية شايع شراحيلي لمدة عام ، لوجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات.

وقالت اللجنة في بيان أنه بعد فحص العينة ثبت وجود مادة محظورة، وذكرت اللجنة في بيانها أن اللاعب تنازل عن حقه بفتح وتحليل العينة B ، كما قامت بإتاحة الفرصة للاعب في حضور جلسة استماع والتي عقدت بتاريخ 20 مارس 2019 .