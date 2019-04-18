صحة الرياض تنفذ دورات تدريبية لتطوير كوادر الصحة المدرسية

المناطق - فلاج الشعيفاني

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة الصحة المدرسية وبالتنسيق مع ادارة الشئون الاكاديمية والتدريب بصحة، وبالشراكه مع معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعه الامير سطام بالخرج باقامة اول دورة تدربيبه لمنسقي الصحة المدرسية للقطاعات الصحيه خارج الرياض

وأوضحت صحة الرياض أن هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن الجهود المبذولة للوصول لأعلى جودة ممكنة في الخدمات الصحية المقدمة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات داخل المدارس في منطقة الرياض وفي إطار توجيهات سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدواس ومتابعة سعادة مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتورة أميرة بنت عبد المحسن الرصيص.

من جانبه أفاد الدكتور ناصر بن سليمان الصبيحي مدير إدارة الصحة المدرسية بالصحة العامة أن الدورة شملت برامج الصحة المدرسية كاملة مع التركيز على اجراءات مكافحة العدوى في الفحص الاستكشافي و التدريب على برنامج المدارس الصحية.

كما وضحت الدكتورة بدرية عبدالله الفلاج منسقه التدريب الى ان اليوم هو باكوره الدورات لشراكه مع جامعه الامير سطام وتبقى ٥ دورات لصحه المدرسيه لتغطيه القطاعات الصحيه في منطقة الرياض خلال الأسابيع القادمه تستهدفت جميع كوادر الصحة المدرسية

لايسعنا الا ان نشكر مدير ادارة الشئون الأكاديمية والتدريب بصحة الرياض د. انور العنزي الذي ذلل الصعوبات ومهد الطريق لتنفيذ الدورات.