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الهلال الأحمر بالشرقيه يكرم اليامي مقدم الخدمة الإسعافيه في الحادث المروري بالجانب البحريني من جسر الملك فهد

الهلال الأحمر بالشرقيه يكرم اليامي مقدم الخدمة الإسعافيه في الحادث المروري بالجانب البحريني من جسر الملك فهد
http://almnatiq.net/?p=718814
الدمام - فلاح الهاجري

بناءً على توجيهات معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور/محمد بن عبدالله القاسم.. كرم سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الأستاذ/ وليد بن خالد السعدون هذا اليوم الخميس الموافق 13/08/1440هـ فني الإسعاف/ صالح بن محمد آل شيبان اليامي  نظيراً لجهوده الإنسانية النبيلة في تقديم الخدمة الطبية الإسعافيه للمصابين في الحادث المروري الذي وقع بالجانب البحريني من جسر الملك فهد حيث تولى وأثناء عودته من سفره لمملكة البحرين مهمة تقديم الخدمة الطبية الإسعافيه للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية واستخراج المصابين من المركبة وطلب المساندة من الأمن والإسعاف البحريني ، ونقل سعادته للزميل اليامي شكر وتقدير معالي رئيس الهيئة لمبادرته الإنسانية في تقديم الإسعافات الأولية لمصابي الحادث ، كما قدم سعادته ثناءه وتقديره للزميل صالح اليامي لما قام به من عمل إنساني نبيل لإنقاذ المصابين، وتمنى له التوفيق والنجاح والسداد والارتقاء في مجال عمله الإسعافي الإنساني، وسلمه شهادة شكر وتقدير وهدية تقديرية للعمل الإنساني النبيل والبطولي الذي قام به لإنقاذ المصابين. الجدير بالذكر أن الزميل/ صالح اليامي كرم من قبل سعادة/ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور/ عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ لمبادرته الإنسانية في تقديم الخدمة الإسعافية في مملكة البحرين.

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