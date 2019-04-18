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أحمد بن فهد يطلق حملة تحديث البيانات الوظيفية عبر منصة “بياناتي الوظيفية”

أحمد بن فهد يطلق حملة تحديث البيانات الوظيفية عبر منصة “بياناتي الوظيفية”
http://almnatiq.net/?p=718817
الدمام - عبدالله السعيدي

 

اطلق صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية حملة  تحديث البيانات الوظيفية عبر  منصة “بياناتي الوظيفية” كإحدى خدمات وزارة الخدمة المدنية الرقمية التي تقدمها لجميع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، وقام سموه بتسجيل بياناته الوظيفية إيذاناً ببدء الحملة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الامارة اليوم الخميس مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية الأستاذ حمود بن عيسى الشريدة ومجموعة من منسوبي ومنسوبات الفرع.

وأشاد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية باهتمام وزارة الخدمة المدنية بالخدمات الإلكترونية المقدَّمة للجهات الحكومية والموظفين المدنيين والمواطنين تحقيقاً لما جاء في رؤية المملكة 2030 ضمن ملف التحول الرقمي وذلك لتقديم خدمات إلكترونية تكاملية وتفاعلية تخدم مجالات الخدمة المدنية وتختصر الوقت وتسهّل الإجراءات.

ودعا سموه جميع موظفي وموظفات الجهات الحكومية بمدن ومحافظات المنطقة بتحديث بياناتهم عبر منصة بياناتي الوظيفية

ومن جانبه عبر مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية حمود  الشريدة عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دشينه للحملة ، مبيناً بأن  خدمة (بياناتي الوظيفية) تقدم عدّة ميزات للموظفين منها القدرة على تصحيح البيانات واستعراضها، والاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان الخدمة، مع إمكانية متابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، وتمكين الموظف من متابعة كافة الطلبات من أي مكان ، إضافة إلى خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة، وغيرها من الخدمات الرقمية التي من شأنها اختصار الوقت والجهد على الموظف دون الحاجة لمراجعة الوزارة أو فروعها بالمملكة.

 

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