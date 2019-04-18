احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري
أبرز المواد
 أحمد بن فهد يطلق حملة تحديث البيانات الوظيفية عبر منصة “بياناتي الوظيفية”
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالشرقيه يكرم اليامي مقدم الخدمة الإسعافيه في الحادث المروري بالجانب البحريني من جسر الملك فهد
المنطقة الشرقية
 صحة الرياض تنفذ دورات تدريبية لتطوير كوادر الصحة المدرسية
منطقة الرياض
 المنشطات توقف لاعب نادي القادسية شايع شراحيلي لمدة عام
أبرز المواد
 تركيا تجمد ممتلكات 3 قادة حوثيين بينهم عبدالملك الحوثي
أبرز المواد
 مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية ينظم المؤتمر الوطني الأول للمستجدات العلاجية
منطقة تبوك
 أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء “إيثار”
أبرز المواد
 «هيئة السياحة» تستكمل اعمالها التنقيبية في ثالث مسجد مكتشف بمحافظة بيشة في منطقة عسير
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد توقع اتفاقية تعاون مع كليات الغد الصحية بأبها
منطقة عسير
 غرفة الباحة تستضيف ورشة عمل التواصل والتفاعل مع قطاع الأعمال ( نظام شموس )
منطقة الباحة
 بلدي أبها يعقد اجتماعاً لدراسة معايير الإنارة والسفلتة والأرصفة
منطقة عسير
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

أبرز المواد
أحمد بن فهد يطلق حملة تحديث البيانات الوظيفية عبر منصة “بياناتي الوظيفية”

أحمد بن فهد يطلق حملة تحديث البيانات الوظيفية عبر منصة “بياناتي الوظيفية”

أبرز المواد
الهلال الأحمر بالشرقيه يكرم اليامي مقدم الخدمة الإسعافيه في الحادث المروري بالجانب البحريني من جسر الملك فهد

الهلال الأحمر بالشرقيه يكرم اليامي مقدم الخدمة الإسعافيه في الحادث المروري بالجانب البحريني من جسر الملك فهد

المنطقة الشرقية
صحة الرياض تنفذ دورات تدريبية لتطوير كوادر الصحة المدرسية

صحة الرياض تنفذ دورات تدريبية لتطوير كوادر الصحة المدرسية

منطقة الرياض

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري
http://almnatiq.net/?p=718821
المناطق _ واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تتضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور عصام بن سعيد، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان صحفي إن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقه خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً على الطابع الخاص والاستراتيجي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من نموذج وركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لاسيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.
كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون الجاد والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، وكذا تدعيم أواصر التضامن العربي.
حضر الاستقبال رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل ، وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي .

روابط ذات صلة

أحمد بن فهد يطلق حملة تحديث البيانات الوظيفية عبر منصة “بياناتي الوظيفية”

أحمد بن فهد يطلق حملة تحديث البيانات الوظيفية عبر منصة “بياناتي الوظيفية”
المنشطات توقف لاعب نادي القادسية شايع شراحيلي لمدة عام

المنشطات توقف لاعب نادي القادسية شايع شراحيلي لمدة عام
تركيا تجمد ممتلكات 3 قادة حوثيين بينهم عبدالملك الحوثي

تركيا تجمد ممتلكات 3 قادة حوثيين بينهم عبدالملك الحوثي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*