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الجامعة الإسلامية تكمل إستعداداتها لتدشين مشروع التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد

الجامعة الإسلامية تكمل إستعداداتها لتدشين مشروع التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد

منطقة المدينة المنورة

الجامعة الإسلامية تكمل إستعداداتها لتدشين مشروع التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد

الجامعة الإسلامية تكمل إستعداداتها لتدشين مشروع التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد
http://almnatiq.net/?p=718842
المناطق _ المدينة المنورة

أكملت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، البنية التحتية لمشروع التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد للعلوم الشرعية واللغة العربية للناطقين بغيرها، والذي من المقرر تدشينه قريباً، وهو أحد مشروعات الجامعة في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

وقام مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي أمس الأربعاء، بجولة في استديوهات وقاعات المشروع، برفقة عدد من المسؤولين في الجامعة، حيث تم تجهيز عدد من القاعات الذكية المزودة بخدمات عالية الدقة والجودة الإلكترونية، وتضم 3 قاعات بتقنية VR و 8 استديوهات للبث المباشر واستديو للإنتاج المرئي.

وأعرب د. العتيبي عن سعادته بهذه الجهود التي تأتي ضمن رؤية ورسالة الجامعة الإسلامية العالمية لخدمة الدعوة الإسلامية واللغة العربية، مشيراً إلى أن المشروع يتفق مع رؤية السعودية التي تؤكد على “العمق العربي والإسلامي” حيث تواصل الجامعة جهودها التي امتدت على مدى ٦٠ عاماً منذ إنشائها، وذلك بوسائل وتقنيات حديثة أكثر وصولاً وانتشاراً لخدمة أكبر عدد من المسلمين والراغبين في تعلم العربية والتعرف على الإسلام، علاوة على دور المشروع في التسهيل على الطلاب والطالبات، وتعزيز قدراتهم في اللغة، ونشر قيم الإسلام، وإثراء المكتبة الرقمية الجامعية التي أصبحت اليوم في طليعة مصادر المعرفة.

وقد رافق سعادته في الجولة: وكيل الجامعة د. حسين العبدلي ، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د.عبدالرزاق الصاعدي، ووكيل الجامعة للتعاون الدولي والتبادل المعرفي د. محمد عداس، وعميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد د. رجاء المعيلي.

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