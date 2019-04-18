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الهلال يخسر نهائي زايد بهدف قاتل

الهلال يخسر نهائي زايد بهدف قاتل
http://almnatiq.net/?p=718847
المناطق - الرياض

خسر فريق الهلال الأول لكرة القدم، يوم الخميس، في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بعد سقوطه بهدف في آخر دقائق المباراة، أمام النجم الساحلي، ليحقق بذلك الفريق التونسي باللقب، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.
وافتتح الفريق التونسي التسجيل عن طريق لاعبه كريم عربي عند الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم النجم بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، استطاع الفرنسي جوميز لاعب الهلال تعديل النتيجة لصالح فريقه عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 64، فيما سجل النجم الساحلي هدفه الثاني في الدقيقة 90 من عمر المباراة، ليعلن بعده حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز الفريق التونسي بالمواجهة واللقب.

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