معهد الألبان والأغذية يتفاعل مع حاجة مستشفى الملك خالد بـ الخرج لمتبرعين بالدم

المناطق _ الخرج

تفاعل المعهد التقني للألبان والأغذية في محافظة الخرج مع تغريدة لمستشفى الملك خالد بالخرج يعلن فيها عن حاجة بنك الدم بالمستشفى والذي يغطي المناطق المجاورة للتبرع بالدم.

ورد المعهد على المستشفى بإطلاق حملة تطوعية بعنوان: (ابشروا بدمنا)، والتي أقيمت لمدة خمسة أيام في مقر المعهد جهز فيها مستشفى الملك خالد، وحدة متكاملة بكافة الأجهزة والأسِرة وتسجيل المتبرعين تقوم بقياسات مختلفة للمتبرع وبيان فصيلته.تضمنت الحملة برنامجا توعويا وتثقيفيا عن أهمية التبرع بالدم دينيا وصحيا واجتماعياً خصص منها أربعة أيام للمتدربين ومنسوبي المعهد، واليوم الخامس لأهالي محافظة الخرج، والتي شهدت إقبالاً وترحيباً من كافة منسوبي المعهد والمجتمع المحلي.

وفي ختام الحملة شكر الأخصائي فهد الممخور مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية، المعهد التقني للألبان والأغذية على مبادرته القيمة مثمنا دور الحملة وأهدافها النبيلة والتي ساهمت فعليا في اثراء بنك الدم بالمستشفى .

وأضاف الممخور : شراكتنا مع معهد الألبان والأغذية شراكة نوعية هدفها تعزيز العمل التطوعي والخدمة المجتمعية ..

وأوضح المدير التنفيذي للمعهد التقني للألبان والأغذية الأستاذ إبراهيم العقيلي، أن المعهد يحرص على المشاركة في البرامج المجتمعية في محافظة الخرج وخارجها، وسجل خلال الأعوام القليلة الماضية حضوراً في مناسبات اجتماعية عدة، ما يؤكد مساندة المعهد للبرامج التي تعود بفائدتها على المجتمع.

وأضاف أن المعهد تفاعل مع حملة التبرع بالدم التي أطلقها مستشفى الملك خالد في الخرج، إيماناً منه بأهمية توفير كميات كبيرة من الدم في بنك الدم بالمستشفى، ومن منطلق واجبه أطلق حملة داخلية لمتدربيه ومنسوبيه من شأنها أن تساهم في توفير دم كافي في المستشفى.

وذكر أن المعهد سبق أن شارك في حملات تبرع بالدم في وقت سابق، وتجاوز عدد المتبرعين بدمائهم من منسوبيه ومتدربيه ٦٤٩ متبرع، مؤكداً أن المعهد مستمر في جميع الحملات المتعلقة بالتبرع بالدم.

وشدد على أن دور المعهد لا يتوقف على التدريب والتأهيل، بل يمتد إلى أعمال تطوعية وتوعوية من شأنها خدمة المجتمع، ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية، لتعزيز السلوك الإيجابي لدى متدربيه.