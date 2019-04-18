جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعقيق تنظم حفلها السنوي وتكرم عدداً من الحفاظ

المناطق _ الباحة

نظمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العقيق الحفل السنوي لتكريم عدد من حفظة كتاب الله, بحضور محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي, نائب مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة نواف بن عايض الغامدي, وعدد من أولياء أمور الطلاب, وذلك بجامع حمارس.

وبين رئيس الجمعية رزحان بن سليمان الغامدي في كلمة خلال الحفل عظم ومكانة القرآن الكريم وأهمية تلاوته وقراءته وتدبره، منوهاً بجهود ولاة الأمر في العناية بكتاب الله وتعليمه وطباعته وترجمته، فضلاً عن تقديم الدعم السخي مادياً ومعنوياً .

من جانبه أفاد مسؤول التعليم بالجمعية ناصر بن جار الله زايد، ما قدمته الجمعية خلال هذا العام, مشيراً إلى أن عدد الحافظين لكتاب الله تعالى كاملاً بإتقان منذُ تأسيس الجمعية 30 حافظاً, مشيراً بأن عدد الأجزاء التي تم حفظها هذا العام 563 جزء.

وفي ختام الحفل كرّم محافظ العقيق حفظة كتاب الله ومعلمي وطلاب حلقات القرآن الكريم, كما تسلم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من رئيس الجمعية.