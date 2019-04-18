مجلس محلي محافظة العقيق بالباحة يناقش احتياجات المحافظة والأهالي

المناطق _ الباحة

عقد المجلس المحلي لمحافظة العقيق , جلسته الثانية للعام الحالي 1440هـ، برئاسة المحافظ الدكتور فيحان بن حمود العتيبي، وأعضاء المجلس من الإدارات الحكومية والأهالي، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وأكد الدكتور العتيبي حرص واهتمام سمو أمير منطقة الباحة بكل ما يخدم أهالي المحافظة والرفع بمتطلباتهم واحتياجاتهم لسموه الكريم، مستعرضاَ ما تم مناقشته في الجلسة الماضية حسب الأولويات .

بعد ذلك ناقش الحضور جدول أعمال الجلسة المتضمن بحث إنشاء سوق للإبل, وإيجاد فرع نسائي بفرع الغرفة التجارية بالمحافظة, بالإضافة لمناقشة الحلول تجاه ضعف شبكات الاتصالات والإنترنت.

وفي نهاية الجلسة تم إحالة العديد من الموضوعات إلى اللجان المختصة لاستكمال دراستها وعرضها في الجلسات القادمة.