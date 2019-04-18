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محافظ الخرج يستقبل مدير مرور منطقة الرياض

محافظ الخرج يستقبل مدير مرور منطقة الرياض

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منطقة الرياض

محافظ الخرج يستقبل مدير مرور منطقة الرياض

محافظ الخرج يستقبل مدير مرور منطقة الرياض
http://almnatiq.net/?p=718861
المناطق _ أشرف العصيمي

استقبل محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة اليوم الخميس مدير إدارة مرور منطقة الرياض العميد سليمان بن عبدالله الزكري .
وأكد المحافظ لدير مرور منطقة الرياض أن تنامي السكان في محافظة الخرج لم يواكبه دعم قوة مرور المحافظة بالكوادر البشرية والمركبات والتجهيزات اللازمة ليواكب التطور الملحوظ والسريع الذي تعيشة المحافظة من توسع نطاقها وزيادة عدد السكان وتحتاج مواصلة نشر الثقافة المرورية والتوعية وبذل المزيد من الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى على أهمية الحملات المرورية والعمل الميداني .
كما أوضح مدير مرور منطقة الرياض العميد الزكري أن توجيه سمو أمير المنطقة يؤكد دائماً على دعم المحافظات وهذا ماسوف نقوم به بعون الله .

حضر اللقاء وكيل محافظة الخرج الأستاذ صقر بن عيسى الدعجاني والعقيد مبارك بن محمد الدوسري
المشرف على الشعب والاقسام والوحدات الخارجية بإدارة مرور منطقة الرياض العقيد علي بن مهذل القحطاني مدير شعبة مرور محافظة الخرج والمقدم جابر بن هادي الدوسري ومدير شعبة مرور محافظة الدلم

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