خيرات” تمنح “خالد بن بندر” العضوية الشرفية في حفلها السنوي”

منحت الجمعية السعودية الخيرية لحفظ النعمة “خيرات” العضوية الشرفية للأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أثناء حفلها السنوي يوم الاثنين الماضي، حيث تسلم سكرتيره الشخصي صالح بن رافع العضوية الشرفية ليعلن بعدها دعم الأمير خالد بن بندر للجمعية بمائة ألف ريال.

وقال المشرف العام على الجمعية عبدالله بن عبيد السبيعي: ” نتشرف في “خيرات” بقبول سموه العضوية الشرفية ودعمه الدائم ومتابعته عن قرب

لأعمال وأنشطة الجمعية، وهذا هو ديدن ولاة أمرنا في الدعم والمتابعة للقطاع الثالث والمؤسسات غير الربحية وما نصت عليه أيضاً الرؤية المباركة 2030 من اهتمام كبير، ودعم منقطع النظير لكافة المؤسسات والجمعيات الخيرية”.