مدير مرور منطقة الرياض يقوم بزيارة تفقدية لمرور محافظة الدلم

قام مدير مرور منطقة الرياض العميد سليمان بن عبدالله الزكري بزيارة تفقدية لوحدة مرور محافظة الدلم حيث كان في استقباله مدير الشعبة المقدم جابر بن هادي الدوسري ومنسوبي الشعبة .وقد قام العميد “الزكري” بأخذ جولة داخل مبنى المرور وتفقد الأقسام واطلاع على آلية سير العمل والخدمات المرورية التي تقدم للمواطنين والمقيمين.

و أشاد مدير مرور منطقة الرياض بما شاهده من جهد من منسوبي الشعبة وحثهم على المزيد من التميز في العمل المروري والقيام بالمهام على المستوى المنشود وفق توجيهات القيادة الرشيدة.