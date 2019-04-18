احدث الأخبار

أمانة المدينة تستقبل أعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة مقرن
منطقة المدينة المنورة
 مدير مرور منطقة الرياض يقوم بزيارة تفقدية لمرور محافظة الدلم
منطقة الرياض
 خيرات” تمنح “خالد بن بندر” العضوية الشرفية في حفلها السنوي”
منطقة الرياض
 محافظ الخرج يستقبل مدير مرور منطقة الرياض
منطقة الرياض
 مجلس محلي محافظة العقيق بالباحة يناقش احتياجات المحافظة والأهالي
منطقة الباحة
 جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعقيق تنظم حفلها السنوي وتكرم عدداً من الحفاظ
منطقة الباحة
 معهد الألبان والأغذية يتفاعل مع حاجة مستشفى الملك خالد بـ الخرج لمتبرعين بالدم
منطقة الرياض
 الهلال يخسر نهائي زايد بهدف قاتل
أبرز المواد
 الجامعة الإسلامية تكمل إستعداداتها لتدشين مشروع التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد
منطقة المدينة المنورة
 “الزكاة والدخل” تحدد 30 أبريل القادم موعدًا نهائيًا لتقديم الإقرارات الضريبية والزكوية لأغراض تسعير المعاملات
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في ثلاثة جناة في منطقة الرياض
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لملك الأردن
أبرز المواد
أمانة المدينة تستقبل أعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة مقرن

أمانة المدينة تستقبل أعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة مقرن

منطقة المدينة المنورة
مدير مرور منطقة الرياض يقوم بزيارة تفقدية لمرور محافظة الدلم

مدير مرور منطقة الرياض يقوم بزيارة تفقدية لمرور محافظة الدلم

منطقة الرياض
خيرات” تمنح “خالد بن بندر” العضوية الشرفية في حفلها السنوي”

خيرات” تمنح “خالد بن بندر” العضوية الشرفية في حفلها السنوي”

منطقة الرياض
محافظ الخرج يستقبل مدير مرور منطقة الرياض

محافظ الخرج يستقبل مدير مرور منطقة الرياض

منطقة الرياض

أمانة المدينة تستقبل أعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة مقرن

أمانة المدينة تستقبل أعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة مقرن
http://almnatiq.net/?p=718870
المناطق _ المدينة المنورة

استقبلت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة الجودة الشاملة وفد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الهندسة بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز وذلك يوم الخميس الموافق 13/08/1440هـ  بمقر الوكالة ، حيث قام وكيل الأمين للجودة الشاملة المهندس عدنان بن أحمد السيد بالتعريف خلال الزيارة للطرق ، والآليات ، والمنهجيات المستخدمة في ضبط ، وتأكيد جودة الأعمال البلدية ، والمشاريع ، واطلاع الوفد على خبرات أمانة المنطقة في هذا المجال .

بالإضافة إلى الوقوف على أقسام المختبرات المختلفة ، والاطلاع على طرق العمل المتميزة ، والاختبارات التي تتم على المواد المستخدمة في تنفيذ المشاريع ، و مشاهدة عرض تقديمي عن تصور رحلة المستقبل للجودة .

تأتي هذا الزيارة بناءً على توجيهات معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس  محمد بن عبد الهادي العمري ، من منطلق المشاركة المجتمعية وتبادل الخبرات بين أمانة منطقة المدينة المنورة ، والجامعات ، والجهات الحكومية الأخرى  .

روابط ذات صلة

الجامعة الإسلامية تكمل إستعداداتها لتدشين مشروع التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد

الجامعة الإسلامية تكمل إستعداداتها لتدشين مشروع التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد
محافظ ينبع يلتقي رؤساء مراكز خمال والنباه ونبط

محافظ ينبع يلتقي رؤساء مراكز خمال والنباه ونبط
2094 طالباً وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية في كلية ومعهد المسجد النبوي

2094 طالباً وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية في كلية ومعهد المسجد النبوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*