أمانة المدينة تستقبل أعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة مقرن

المناطق _ المدينة المنورة

استقبلت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة الجودة الشاملة وفد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الهندسة بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز وذلك يوم الخميس الموافق 13/08/1440هـ بمقر الوكالة ، حيث قام وكيل الأمين للجودة الشاملة المهندس عدنان بن أحمد السيد بالتعريف خلال الزيارة للطرق ، والآليات ، والمنهجيات المستخدمة في ضبط ، وتأكيد جودة الأعمال البلدية ، والمشاريع ، واطلاع الوفد على خبرات أمانة المنطقة في هذا المجال .

بالإضافة إلى الوقوف على أقسام المختبرات المختلفة ، والاطلاع على طرق العمل المتميزة ، والاختبارات التي تتم على المواد المستخدمة في تنفيذ المشاريع ، و مشاهدة عرض تقديمي عن تصور رحلة المستقبل للجودة .

تأتي هذا الزيارة بناءً على توجيهات معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبد الهادي العمري ، من منطلق المشاركة المجتمعية وتبادل الخبرات بين أمانة منطقة المدينة المنورة ، والجامعات ، والجهات الحكومية الأخرى .