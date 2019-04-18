رئيس الهلال: سامي يستعرض بخيسوس.. ويغيب عن الدعم

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شن الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، يوم الخميس، هجوماً على سامي الجابر رئيس النادي العاصمي السابق والبرتغالي خيسوس، واتحاد القدم السعودي، بعد خسارة فريقه أمام النجم الساحلي في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، حيث بارك لهم خسارة الهلال في المباراة، مشيراً إلى أن الخسارة هي مايريدها الاتحاد.

وهاجم رئيس الهلال سامي الجابر رئيس النادي العاصمي السابق، قائلاً: “سامي الجابر لم يحضر لدعم الفريق طوال الموسم.. يحضر مع مدربه السابق في المدرجات للاستعراض”.

وعن الكرواتي زوران مدرب الفريق، قال: “لم يتبق من سوى ثلاثة أسابيع.. زوران له إيجابيات وسلبيات، لكن من الظلم الحكم عليه ومطالبته بتكتيك عال في ظل ضغط المباريات وقدومه في نصف الموسم”.

وعن اتحاد القدم قال: “أبارك للاتحاد السعودي وكافة منسوبيه بمناسبة خسارة الهلال للبطولة العربية.. تحقق مايبونه”.

وأشار إلى أنه لو استمر البرتغالي خيسوس مدرب الفريق السابق، لكان فريقه ينافس الآن على مراكز الوسط في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.