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مركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان يختتم نشاطه التعليمي ويكرم الأطفال
http://almnatiq.net/?p=718880
جازان _ فضة عطيف
نظم مركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان صباح اليوم الخميس ،احتفالا لطلاب القسم التعليمي بمناسبة تخرجهم لعام 1439-1440 في مقر المركز بجازان بحضور مدير المركز علي بن محمد معتبي ، ومنسوبي ومنسوبات المركز ، كما حضر أولياء أمور الطلاب من آباء وأمهات .

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاها الطالب ” يزن محزري. ” ثم ألقت مديرة القسم التعليمي أ. فرح آدم  كلمتها بهذه المناسبة التي شكرت فيها  أولياء الأمور ، وطاقم العمل في المركز نظير جهودهم ، وتعاونهم في نجاح المسيرة التعليمية للطلاب .

بعد ذلك  بدأت مسيرة الطلاب ، وشاهد الحضور عرضا مرئيا يحكي مسيرتهم خلال فترة تعليمهم من الجد والاجتهاد وتجاوزهم لأولى المراحل في التعليم .

عقب ذلك تم تكريم الطلاب ، وأولياء أمورهم ، كما وطاقم القسم التعليمي بالمركز

وأختتم الحفل بكلمة  شكر وامتنان ألقاها مدير المركز  وجه خلالها شكره لجميع العاملين في المركز نظير جهودهم التي أثمرت عن هذا الحفل والاحتفاء بالأطفال ورسم الفرحة على محياهم.

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