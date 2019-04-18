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بلدي دومة الجندل يعقد لقائه الرابع بالمواطنين

بلدي دومة الجندل يعقد لقائه الرابع بالمواطنين
http://almnatiq.net/?p=718889
المناطق _ الجوف

نيابة عنمحافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط ، وبحضور رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد العنزي، اطلق الأستاذ حمد بن غريب العنزي اللقاء الرابع معالمواطنين ، حيث عقد اللقاء و الذي يأتي ضمن جدول أعمال المجلس الزمني للوقوف على مطالبهم والاستماع لمقترحاتهم وشكاواهم مباشرةً .
بدأ اللقاء بكلمة رئيس المجلس البلدي الدكتور نواف السالم شكر من خلالها الأهالي على الحضور مبينًا لهم بأن هذه اللقاءات تعدّ
حلقة وصل بين المجلس البلدي والمستفيدين ، متمنيًا أن يكون هذا اللقاء مثمرًا و متميزًا للخروج بنتيجة مرضية للجميع و على كافة الأصعدة .
وأوضح السالم بأن هذه اللقاءات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة على صعيد الخدمات البلدية من خلال الشراكة المجتمعية بين المجلس
و المواطنين ، مؤكدًا حرص المجلس البلدي على كل ما يهم المحافظة ، وموضحًا تقبله لكافة المقترحات دون قيود أو شروط.
بعدها تم الإجابة على استفسارات المواطنين و تدوين ملاحظاتهم و مقترحاتهم و تفسير الإشكالات التي تواجههم ، ومن ضمها بأنه تم
عقد 50 جلسة لأعضاء المجلس البلدي ن تم من خلالها مناقشة حوالي 500 موضوع مقترح ، و دراسة احتياجات المحافظة بالإضافة إلى مناقشة عزوف المستثمرين ، كما تمكن مناقشة تطوير بحيرة دومة الجندول و استثمارها بما يحقق التطوير للمنطقة ، و لتكون وجهة جذب حضارية وسياحية .

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