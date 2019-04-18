برئاسة فارس السعدي : إتحاد الرماية يناقش تقارير الأخضر

الرياض _ علي القرني

عقد الاتحاد السعودي للرماية اليوم اجتماعه الأول للموسم الرياضي 2019 برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية الأستاذ فارس السعدي وحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي وذلك لوضع الخطط للوصول بلعبة الرماية لمنصات التتويج في المحافل الدولية قريباً، ومناقشة العديد من الجوانب الخاصة بعمل الاتحاد والخطط المستقبلية كما تمت مناقشة مشاركات المنتخب السعودي للرماية خلال الفترة الماضية، والاطلاع على تقرير الأجهزة الفنية والإدارية إلى جانب المشاركات المقبلة وبقية البرنامج الزمني للاتحاد.