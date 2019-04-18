مدير “تعليم الجوف” يكرم الحاصلين على وسام القيادة المدرسية للتميز

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كرم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله

الغامدي قادة المدارس الحاصلين على أوسمة القيادة المدرسية، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ أحمد بن مطلق المفرج.

وأعرب الغامدي عن شكره وتقديره لجهود القادة والقائدات في السعي

المستمر لتحقيق أهداف التعليم وتحقيق نسب عالية من الانضباط المدرسي والتحصيل الدراسي، مشيراً إلى الدور الرائد للقادة في تحقيق معايير التميز وفهم احتياجات وتطلعات الطلاب والطالبات والبيئة الخارجية وتحسين وتطوير الأساليب الإدارية بما يضمن نتائج إيجابية.

وقال: “نعتبر برنامج “وسام القيادة المدرسية” تشجيع للممارسات

القيادية المميزة وتطوير للممارسات التربوية والإدارية والارتقاء بمستوى الأداء، وهو مدخل لقائدي وقائدات المدارس للإقبال على التميز وتحقيق معايير والاعتلاء على منصة التتويج الوزارية، وتحقيق الدور الفعال في بناء ثقافة التميز والتعرف على الطاقات والإبداعات وتحفيزهم للاستمرارية للأفضل”.

من جانبه، قدم رئيس قسم القيادة المدرسية الأستاذ سهيان بن سعد

السهيان عرض مرئي اشتمل على الاحصائيات وضوابط التقديم على المسابقة، ونظام التقديم عليها ومراحل الترشيح، والمجالات التي

طبقتها اللجان التحكيمية لأربع مجالات وهي: التخطيط والتنظيم، قيادة العمليات، التطوير المهني، إدارة الأداء المدرسي.

مشيراً إلى أن المسابقة تأتي ضمن برامج قسم القيادة المدرسية، “وهي

تنافسية وتحفيزية لتحقيق أعلى لمعايير الجودة في العمل القيادي ومؤشرات الأداء المدرسي”.

وفي الختام كرم الغامدي الحاصلين على “المستوى الذهبي”،

وهم: الأستاذ خالد أحمد أبو ظهير قائد مدرسة العمرية المتوسطة بسكاكا، الأستاذ سعود عبدالعزيز الذياب قائد مدرسة العمرية الابتدائية بسكاكا، الأستاذ سلطان مطارد الرويلي قائد مدرسة الأمير عبدالعزيز بن عبد الله الابتدائية صوير، الأستاذ سليمان فهد العلي قائد مدرسة قرطبة الابتدائية بسكاكا، الأستاذ فواز بن نايف العويضة قائد مدرسة العمرية الثانوية بسكاكا.

وكرم في “المستوى الفضي”: الأستاذ أسعد فيصل السرحاني قائد

مدرسة الاندلس الأهلية الابتدائية بسكاكا، الأستاذ أنور فالح العتيبي قائد مدرسة بيان الثانوية بطبرجل، الأستاذ توفيق دهاش الدهاش قائد مدرسة دومة الجندل المتوسطة بدومة الجندل، الأستاذ محمد عبيدالله الشراري قائد مدرسة طبرجل الابتدائية بطبرجل، الأستاذ نايف محمد اللحيد قائد مدرسة فرسان الجوبة الثانوية بسكاكا.

وكرم في “المستوى البرونزي”: الأستاذ حمد فريح المعيقل قائد مدرسة اليرموك الثانوية بسكاكا، الأستاذ حمد مبارك الجباب قائد مدرسة الملك

سعود الثانوية بدومة الجندل، الأستاذ ذياب لافي الشراري قائد مدرسة الشافعي الابتدائية بطبرجل، الأستاذ سلمان خليقان الشراري قائد مدرسة منابر الخير المتوسطة بطبرجل، الأستاذ جريد فايض الشراري قائد مدرسة الجوف بطبرجل، الأستاذ صلاح بن أحمد الحسن قائد مدرسة الامير نايف بن عبدالعزيز الثانوية بدومة الجندل، الأستاذ صلاح عبدالمصلح البادي قائد مدرسة التحكيم الثانوية بدوية الجندل، الأستاذ عبدالرحمن مرعي العرجان قائد مدرسة عبدلله بن عمر الابتدائية بدومة الجندل، الأستاذ عبدالله نزال الشراري قائد مدرسة منابر الخير الثانوية بطبرجل، الأستاذ عبدالعزيز بن عايد الشراري قائد مدرسة الفياض

الثانوية بطبرجل، الأستاذ محمد بن عوض الشهراني قائد مدرسة الأندلس الأهلية الثانوية بسكاكا.

وفي القسم النسائي سلمت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة

بنت كساب الشايع الحاصلات على أوسمة القيادة المدرسية للتميز، إذ حققت “المستوى الذهبي”: الأستاذة البندري عبدالله السهيان قائدة مدرسة رياض الصالحين الثانوية بسكاكا، الأستاذة إيمان حجاج الدندني قائدة مدرسة الثانية الابتدائية بسكاكا، الأستاذة رغدة أنور الزارع قائدة مدرسة العاشرة الثانوية بسكاكا، بينما حققت “المستوى الفضي” الأستاذة منال بنت مخلف المقاود قائدة مدرسة الثالثة الابتدائية بقارا، كذلك حققت “المستوى البرونزي” الأستاذة ابتسام مطلق العيد قائدة مدرسة الرابعة الثانوية بسكاكا، الأستاذة أديبة عرسان العرسان قائدة مدرسة

الثانية الابتدائية باللقائط، الأستاذة جميلة سعود الحسن قائدة مدرسة الثانية المتوسطة بسكاكا، الأستاذة دارين محمد اللحيد قائدة مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا، الأستاذة زانة مرسال التيماني قائدة مدرسة الخامسة المتوسطة بسكاكا، عنده مطيلق العنزي قائدة مدرسة خديجة بنت خويلد المتوسطة بطبرجل .