الأرصاد” تنبه من استمرار هطول أمطار رعدية على منطقة نجران

المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة على منطقة نجران، قد تؤدي إلى جريان السيول ، تشمل مدينة نجران ومحافظات خباش، وحبونا، وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.