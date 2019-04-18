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مجلس جامعة جازان يعيّن ويبتعث 39 عضو هيئة تدريس

مجلس جامعة جازان يعيّن ويبتعث 39 عضو هيئة تدريس

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مجلس جامعة جازان يعيّن ويبتعث 39 عضو هيئة تدريس

مجلس جامعة جازان يعيّن ويبتعث 39 عضو هيئة تدريس
http://almnatiq.net/?p=718906
المناطق - فضة عطيف

عقد مجلس جامعة جازان جلسته الخامسة للعام الجامعي 1439/1440هـ، والتي ترأسها معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني الجلسة وحضر الجلسة الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة، ظهر امس بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري للجامعة.
وأوضح أمين مجلس الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين أن المجلس اتخذ مجموعة من القرارات ومنها: الموافقة على تعيين عدد (18) من أعضاء هيئة التدريس المواطنين، والموافقة على ابتعاث وتمديد بعثة لعدد (21) من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة، ومنح درجة الماجستير لعدد من الطلاب والطالبات، والموافقة على الحساب الختامي للجامعة للعام المالي 1439 – 1440هـ، والموافقة على اعتماد أعداد القبول للعام الجامعي 1440/1441هـ، والموافقة على إعادة تشكيل مجلس عمادة الدراسات العليا لمدة سنتين، والموافقة على لائحة مكافحة التدخين بجامعة جازان، والموافقة على اعتماد الدليل الإجرائي للخطط والبرامج الدراسية للمرحلة الجامعية، والموافقة على إقرار برنامج الدبلوم العالي في تخصص (هندسة السلامة من الحريق) المقدم من كلية الهندسة، والموافقة على منح فرص استثنائية لعدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا.

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