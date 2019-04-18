محافظ الخرج ومدير مرور منطقة الرياض في زيارة تفقدية لشعبة مرور المحافظة

الخرج -أشرف العصيمي

قام محافظ الخرج الأستاذ مساعد الماضي ومدير مرور منطقة الرياض العميد سليمان بن عبدالله الزكري بزيارة تفقدية لمرور محافظة الخرج حيث كان في استقبالهم مدير شعبة المرور العقيد علي مهذل القحطاني ومدراء الجهات الأمنية بالمحافظة ومساعد مدير شعبة المرور المقدم فهد سالم ومنسوبي المرور .

واطلعا خلال الزيارة على أقسام المرور واستمعا إلى ايجاز عن الخدمات المرورية المقدمه .

كما تم الاطلاع على ما تم الانتهاء منه من أعمال تطويرية في مبنى المرور لكاقة الأقسام .

وقد أشاد المحافظ و مدير مرور منطقة الرياض بماتم مشاهدته من جهد وعمل مروري .