احدث الأخبار

محافظ الخرج ومدير مرور منطقة الرياض في زيارة تفقدية لشعبة مرور المحافظة
منطقة الرياض
 مجلس جامعة جازان يعيّن ويبتعث 39 عضو هيئة تدريس
منطقة جازان
 الأرصاد” تنبه من استمرار هطول أمطار رعدية على منطقة نجران
منطقة نجران
 “التجارة” تضبط مستودع لتخزين فلاتر السيارات المقلدة في جدة
أبرز المواد
 مدير “تعليم الجوف” يكرم الحاصلين على وسام القيادة المدرسية للتميز
منطقة الجوف
 برئاسة فارس السعدي : إتحاد الرماية يناقش تقارير الأخضر
منطقة الرياض
 بلدي دومة الجندل يعقد لقائه الرابع بالمواطنين
منطقة الجوف
 مركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان يختتم نشاطه التعليمي ويكرم الأطفال
منطقة جازان
 رئيس الهلال: سامي يستعرض بخيسوس.. ويغيب عن الدعم
أبرز المواد
 تعليم المدينة : يعلن عن توفر وظائف بمسمى “عامل – عاملة خدمات”
أبرز المواد
 أمانة المدينة تستقبل أعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة مقرن
منطقة المدينة المنورة
 مدير مرور منطقة الرياض يقوم بزيارة تفقدية لمرور محافظة الدلم
منطقة الرياض
محافظ الخرج ومدير مرور منطقة الرياض في زيارة تفقدية لشعبة مرور المحافظة

محافظ الخرج ومدير مرور منطقة الرياض في زيارة تفقدية لشعبة مرور المحافظة

منطقة الرياض
مجلس جامعة جازان يعيّن ويبتعث 39 عضو هيئة تدريس

مجلس جامعة جازان يعيّن ويبتعث 39 عضو هيئة تدريس

منطقة جازان
الأرصاد” تنبه من استمرار هطول أمطار رعدية على منطقة نجران

الأرصاد” تنبه من استمرار هطول أمطار رعدية على منطقة نجران

منطقة نجران
“التجارة” تضبط مستودع لتخزين فلاتر السيارات المقلدة في جدة

“التجارة” تضبط مستودع لتخزين فلاتر السيارات المقلدة في جدة

أبرز المواد

محافظ الخرج ومدير مرور منطقة الرياض في زيارة تفقدية لشعبة مرور المحافظة

محافظ الخرج ومدير مرور منطقة الرياض في زيارة تفقدية لشعبة مرور المحافظة
http://almnatiq.net/?p=718909
الخرج -أشرف العصيمي

قام محافظ الخرج الأستاذ مساعد الماضي ومدير مرور منطقة الرياض العميد سليمان بن عبدالله الزكري بزيارة تفقدية لمرور محافظة الخرج حيث كان في استقبالهم مدير شعبة المرور العقيد علي مهذل القحطاني ومدراء الجهات الأمنية بالمحافظة ومساعد مدير شعبة المرور المقدم فهد سالم ومنسوبي المرور .

واطلعا خلال الزيارة على أقسام المرور واستمعا إلى ايجاز عن الخدمات المرورية المقدمه .

كما تم الاطلاع على ما تم الانتهاء منه من أعمال تطويرية في مبنى المرور لكاقة الأقسام .

وقد أشاد المحافظ و مدير مرور منطقة الرياض بماتم مشاهدته من جهد وعمل مروري .

روابط ذات صلة

برئاسة فارس السعدي : إتحاد الرماية يناقش تقارير الأخضر

برئاسة فارس السعدي : إتحاد الرماية يناقش تقارير الأخضر
مدير مرور منطقة الرياض يقوم بزيارة تفقدية لمرور محافظة الدلم

مدير مرور منطقة الرياض يقوم بزيارة تفقدية لمرور محافظة الدلم
خيرات” تمنح “خالد بن بندر” العضوية الشرفية في حفلها السنوي”

خيرات” تمنح “خالد بن بندر” العضوية الشرفية في حفلها السنوي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*