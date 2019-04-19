النصر يكتسح الفتح بخماسية.. والاتحاد يتجاوز الاتفاق

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انطلقت اليوم الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمباراتين جمعت الأولى النصر والفتح، واستضاف الاتحاد في الثانية نظيره الاتفاق.

فعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تغلب النصر على ضيفه الفتح بخمسة أهداف دون رد ، سجل الهدف الأول عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة (28)، ثم أضاف أحمد موسى الهدف الثاني في الدقيقة (38)، وعزز جوليانو تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة (49)، وعاد عبدالرزاق حمدالله للتسجيل مجدداً مضيفاً الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة (55) واختتم أحمد موسى بالهدف الخامس في الدقيقة (78).

وبذلك يتصدر فريق النصر مؤقتاً بـ64 نقطة، فيما تجمد رصيد الفتح عند 35 نقطة في المركز الثامن .

وشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فوز الاتحاد على منافسه الاتفاق بهدفين دون رد، وسجل الهدفين عبدالعزيز البيشي في الدقيقتين (31) و (38) ، ليرفع رصيد فريقه إلى 31 ويتقدم للمركز العاشر ، وتوقف رصيد الاتفاق عند 33 نقطة في المركز التاسع .