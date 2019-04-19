احدث الأخبار

أمين الشرقية يستقبل منسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء “
المنطقة الشرقية
 نائب رئيس الوزراء الروسي يستقبل الأمير سلطان بن سلمان
أبرز المواد
 السفير الدخيل يقلد الصقير رتبة عقيد
أبرز المواد
 تضاعف 4 مرات خلال عام.. منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء الحصبة
أبرز المواد
 رئيس وزراء جمهورية العراق يؤدي مناسك العمرة
أبرز المواد
 النصر يكتسح الفتح بخماسية.. والاتحاد يتجاوز الاتفاق
أبرز المواد
 مجلس الأمن ينوه بإعلان المملكة والإمارات عن مساهمتهما بـ 200 مليون دولار للإغاثة الإنسانية لليمن في رمضان
أبرز المواد
 الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي رئيس وزراء العراق
أبرز المواد
 محافظ الخرج ومدير مرور منطقة الرياض في زيارة تفقدية لشعبة مرور المحافظة
منطقة الرياض
 مجلس جامعة جازان يعيّن ويبتعث 39 عضو هيئة تدريس
منطقة جازان
 الأرصاد” تنبه من استمرار هطول أمطار رعدية على منطقة نجران
منطقة نجران
 “التجارة” تضبط مستودع لتخزين فلاتر السيارات المقلدة في جدة
أبرز المواد
أمين الشرقية يستقبل منسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء “

أمين الشرقية يستقبل منسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء “

المنطقة الشرقية
نائب رئيس الوزراء الروسي يستقبل الأمير سلطان بن سلمان

نائب رئيس الوزراء الروسي يستقبل الأمير سلطان بن سلمان

أبرز المواد
السفير الدخيل يقلد الصقير رتبة عقيد

السفير الدخيل يقلد الصقير رتبة عقيد

أبرز المواد
تضاعف 4 مرات خلال عام.. منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء الحصبة

تضاعف 4 مرات خلال عام.. منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء الحصبة

أبرز المواد

في افتتاح الجولة 28

النصر يكتسح الفتح بخماسية.. والاتحاد يتجاوز الاتفاق

النصر يكتسح الفتح بخماسية.. والاتحاد يتجاوز الاتفاق
http://almnatiq.net/?p=718920
المناطق - واس

انطلقت اليوم الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمباراتين جمعت الأولى النصر والفتح، واستضاف الاتحاد في الثانية نظيره الاتفاق.
فعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تغلب النصر على ضيفه الفتح بخمسة أهداف دون رد ، سجل الهدف الأول عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة (28)، ثم أضاف أحمد موسى الهدف الثاني في الدقيقة (38)، وعزز جوليانو تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة (49)، وعاد عبدالرزاق حمدالله للتسجيل مجدداً مضيفاً الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة (55) واختتم أحمد موسى بالهدف الخامس في الدقيقة (78).
وبذلك يتصدر فريق النصر مؤقتاً بـ64 نقطة، فيما تجمد رصيد الفتح عند 35 نقطة في المركز الثامن .
وشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فوز الاتحاد على منافسه الاتفاق بهدفين دون رد، وسجل الهدفين عبدالعزيز البيشي في الدقيقتين (31) و (38) ، ليرفع رصيد فريقه إلى 31 ويتقدم للمركز العاشر ، وتوقف رصيد الاتفاق عند 33 نقطة في المركز التاسع .

روابط ذات صلة

نائب رئيس الوزراء الروسي يستقبل الأمير سلطان بن سلمان

نائب رئيس الوزراء الروسي يستقبل الأمير سلطان بن سلمان
السفير الدخيل يقلد الصقير رتبة عقيد

السفير الدخيل يقلد الصقير رتبة عقيد
تضاعف 4 مرات خلال عام.. منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء الحصبة

تضاعف 4 مرات خلال عام.. منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء الحصبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*