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تضاعف 4 مرات خلال عام.. منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء الحصبة

تضاعف 4 مرات خلال عام.. منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء الحصبة
http://almnatiq.net/?p=718934
المناطق - وكالات

تشير آخر الإحصائيات في منظمة الصحة العالمية إلى زيادة حادة في عدد الإصابات بمرض الحصبة في العالم، حيث يعادل أربعة أضعاف إصابات السنة الماضية، وهذا العدد سيزداد مستقبلا.

ونشرت منظمة الصحة العالمية إحصائيات تثير القلق عن عدد الإصابات بمرض الحصبة في العالم. ووفقا لتقرير المنظمة، فإنه خلال أشهر يناير-مارس عام 2018، كان عدد الإصابات المسجلة رسميا 28 ألف إصابة بالحصبة. ولكن خلال الفترة نفسها من العام الجاري، بلغ عدد الإصابات المسجلة رسميا أكثر من 112 ألف إصابة.

ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن متوسط عدد الإصابات بالحصبة في العالم أجمع ارتفع بنسبة 300%، وفي إفريقيا خاصة بنسبة 700%.

وسجلت إصابات كثيرة بمرض الحصبة في الجمهوريات السوفيتية السابقة: كازاخستان، جورجيا، قرغيزستان، أوكرانيا. كما سجلت في مدغشقر والفلبين والكونغو وإثيوبيا وميانمار والسودان. والآن، بدأ مرض الحصبة ينتشر في بلدان ذات مستوى عال من التطعيم: الولايات المتحدة، إسرائيل، تايلاند، تونس، ويرتفع عدد الإصابات على وجه الخصوص بين الذين يرفضون التلقيح ضد المرض.

كما يشير تقرير المنظمة إلى أن عدد الوفيات بسبب مرض الحصبة بلغ 110 آلاف شخص عام 2017.

من جانبهم، يشير خبراء المنظمة إلى أن السيطرة على المرض أمر ممكن، حيث هناك استراتيجية محددة تتضمن استخدام جرعتين من اللقاح. بيد أن المشكلة تكمن في المستوى المنخفض جدا للتلقيح ضد المرض حاليا، حيث أن معدل نسبة التلقيح الأولي تبلغ 85%، في حين لمنع انتشار المرض، يجب أن تكون 95%. أما نسبة التلقيح الثاني فهي حاليا في حدود 67% فقط. وهذا ما يجعل الخبراء يتوقعون ازدياد عدد الإصابات في العالم.

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