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أمين الشرقية يستقبل منسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء “

أمين الشرقية يستقبل منسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء “

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أمين الشرقية يستقبل منسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء “

أمين الشرقية يستقبل منسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء “
http://almnatiq.net/?p=718937
المناطق - الدمام

استقبل معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، صباح اليوم الخميس الموافق 13/08/1440هـ، منسوبي ومستفيدي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء ” فرع المنطقة الشرقية بمقر الأمانة.

وفي بداية اللقاء ألقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كلمة ترحيبية لمنسوبي ومستفيدي المؤسسة، أكد فيها أن الأمانة ترحب بكافة أوجه التعاون بينها وبين المؤسسة الخيرية “إخاء ” فيما يخدم شريحة عزيزة علينا جميعا من مستفيدي هذه المؤسسة وبرامجها الهادفة، كما عبر عن سعادته بهذا اللقاء الذي يتيح مناقشة أوجه الدعم والتعاون لأبنائنا وبناتنا المبدعات من المبادرات الاستثمارية والخدمية.

بعدها قدمت المؤسسة الخيرية ” إخاء ” عرضا تناول أبرز برامجها وما قدمت من خدمات للمستفيدين والمستفيدات من المؤسسة، كما تناول العرض أبرز الجهود القائمة والرؤى المستقبلية لها.

وفي نهاية اللقاء أبدت الأمانة استعدادها لهذه المبادرات التي تقوم عليها المؤسسة والتعاون التام واكمال الدور الذي تقوم به الدولة أيدها الله، في الشراكة المجتمعية وتعميق التواصل الدائم فيما بين الأمانة والمؤسسة، بعدها شاهد معالي أمين المنطقة الشرقية عدد من التجارب الناجحة من المستفيدات من خدمات إخاء بشكل عام .

وقد أعربت المؤسسة عن شكرها على حفاوة الاستقبال والترحيب، وفتح المجال للمستفيدين والمستفيدات من أبناء المجتمع، للاستفادة من امكانيات الأمانة في المجالات المجتمعية.

وقد حضر اللقاء عدد من قيادات الأمانة، ومنسوبي المؤسسة.

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