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منطقة الجوف

مدير الشؤون الإسلامية بنجران يستقبل مدير فرع الخدمة المدنية بالمنطقة

مدير الشؤون الإسلامية بنجران يستقبل مدير فرع الخدمة المدنية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=718953
المناطق - نجران

استقبل فضيلة مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران الشيخ/ عبدالرحمن بن سعد العصيمي سعادة مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة نجران الأستاذ/ علي عوض القحطاني، ودار اللقاء حول أهمية التعاون المشترك بين الإدارات الحكومية على ما يعود في خدمة الصالح العام.
ثم استعرض ( القحطاني ) الخدمات الحكومية التي تقدمها وزارة الخدمة المدنية لموظفي الجهات الحكومية، كما تم عقد ورشة عمل برئاسة سعادة مدير الخدمة المدنية وفضيلة مدير عام فرع الشؤون الإسلامية تهدف لاطلاع موظفي الموارد البشرية عن الخدمات المقدمة من الخدمة المدنية ، بعد ذلك تم تدشين الموقع الالكتروني ( بياناتي ) وهو إحدى خدمات وزارة الخدمة المدنية الرقمية التي تقدمها لجميع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية.
ثم بدأ ( العصيمي ) بالتسجيل بالخدمة إيذانا بفتح المجال للموارد البشرية بالفرع لتسجيل بقية منسوبي فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة و الإرشاد بالفرع.
وفي الختام شكر ( العصيمي ) سعادة مدير الخدمة المدنية ( القحطاني ) والفريق المصاحب معه على هذه الزيارة وتدشين خدمة منصة بياناتي التي تمكن الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الحالية، وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تسهيل وتيسير تواصلهم مع الوزارة.

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