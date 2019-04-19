البازعي يفتتح مهرجان القمح الاول في الشبحة

المناطق- أملج - فايز السميري:

بناء على توجيهات سمو أمير منطقة تبوك رعى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي مهرجان حصاد القمح الأول بالشبحه بتنظيم من لجنة التنمية السياحية الفرعية بمركز الشبحة وبالتعاون مع بلدية الشبحة وقد تم من خلال هذا المهرجان عرض كميات كبيرة للمتسوقين وزوار المهرجان

من القمح (الزرعيّة ) المعبأ والجاهز للتسويق وهو المنتج الزراعي الرئيسي في مركز الشبحه والقرى والهجر التابعة والمراكز المجاورة وكذلك كميات كبيرة من العسل الجبلي والسمن البري والإقط وغير ذلك من المأكولات الشعبية التي قدمتها الأسر المنتجة في الشبحة وكان الحفل الخطابي لهذا المهرجان بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ حماد الحبيشي ثم كلمة ترحيبية لرئيس مركز الشبحة رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية بمركز الشبحة محمد الرفاعي ذكر فيها ان مثل هذه المهرجانات هدفها تسليط الضوء وتسويق المنتج المحلي والمتمثل في الشبحة في القمخ والذي يطلق عليه بين أهالي المنطقة زرعيّة الشبحة،

تلا ذلك قصيدة شعرية بهذه المناسبة القاها الشاعر المعروف عبدالعزيز بريقدار والذي قدم للمشاركة في المهرجان

من محافظة الوجه ثم كلمة تعريفية عن قمح الشبحة قدمها أمين لجنة التنمية السياحية بمركز الشبحة نايف الحبيشي

ثم قصيدة بهذه المناسبة القاها الشاعر القدير محمد صالح الحبيشي ثم فقرة الربابه قدمها مبروك العنتري والقادم من منطقة حائل من أجل المشاركة في هذا المهرجان،

وبعد ذلك تم تكريم المزارعين المشاركين في هذا المهرجان ثم قام سعادة المحافظ ومرافقية بجولة علي ماضمه المهرجان من منتجات زراعية وتراثية وقد شاهد الجميع طريقة حصاد القمح قديماً عن طريق الجمال وطريقة الحصاد حالياً بالحصادات الحديثة،

ثم أختتمت فقرات الحفل الخطابي بفقرة الموروث الشعبي فن المزهوم.

وذكر رئيس مركز الشبحة الأستاذ محمد الرفاعي ان إقامة مهرجان حصاد القمح الأول بالشبحه يأتي وفق توجيهات

سمو أمير منطقة تبوك

صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

الذي يوجه بإقامة الفعاليات والأنشطة التي تعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن، ومهرجان حصاد القمح بالشبحه هدفه إبراز وتسويق المنتح الزراعي الرئيسي والذي يعتبر هذا العام من أفضل مواسمه نظراً لغزارة الأمطار التي هطلت هذا العام على مركز الشبحة وتوابعه مما جعل جميع المزارعين يقوم بحرث وزراعة مزارع القمح البعلية التي يزرعونها على هطول الأمطار،

مؤكداً ان المهرجان أقيم بتوجيه وبمتابعة ودعم من سعادة محافظ أملج الذي وجه باستغلال موسم الحصاد وإقامة هذا المهرجان الزراعي الأول حتى يقوم فيه المزارعون بعرض منتجاتهم المشهورة

في منطقة الشبحة والمتمثلة في القمح والعسل والسمن.

