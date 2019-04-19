احدث الأخبار

مشاهدة جماعية للفيديوهات.. ميزة قادمة على “إنستغرام”
أبرز المواد
 المملكة تقدم مساعدات للسودان خلال الأيام القادمة
أبرز المواد
 المعلمي يستقبل الرئيسة الدولية لمنظمة أطباء بلا حدود وممثل المنظمة لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
 غريفثس يتوقع الانسحاب من الحديدة خلال أسابيع
أبرز المواد
 السودان.. إعفاء وكيل وزارة الخارجية على خلفية زيارة الوفد القطري
أبرز المواد
 براعم التحدي يفعل مبادرة الأولوية لهم
منطقة الجوف
 القيادة تعزي المستشارة الألمانية في ضحايا حادث الحافلة السياحية
أبرز المواد
 العلماء يفكون لغزا محيرا عن البرق
أبرز المواد
 البازعي يفتتح مهرجان القمح الاول في الشبحة
منطقة تبوك
 مدير الشؤون الإسلامية بنجران يستقبل مدير فرع الخدمة المدنية بالمنطقة
منطقة نجران
 الهلال الأحمر بتبوك يطلق مبادرة “المسعف الإلكتروني”
منطقة تبوك
 أمين الشرقية يستقبل منسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء “
المنطقة الشرقية
مشاهدة جماعية للفيديوهات.. ميزة قادمة على “إنستغرام”

مشاهدة جماعية للفيديوهات.. ميزة قادمة على “إنستغرام”

أبرز المواد
المملكة تقدم مساعدات للسودان خلال الأيام القادمة

المملكة تقدم مساعدات للسودان خلال الأيام القادمة

أبرز المواد
المعلمي يستقبل الرئيسة الدولية لمنظمة أطباء بلا حدود وممثل المنظمة لدى الأمم المتحدة

المعلمي يستقبل الرئيسة الدولية لمنظمة أطباء بلا حدود وممثل المنظمة لدى الأمم المتحدة

أبرز المواد
غريفثس يتوقع الانسحاب من الحديدة خلال أسابيع

غريفثس يتوقع الانسحاب من الحديدة خلال أسابيع

أبرز المواد

القيادة تعزي المستشارة الألمانية في ضحايا حادث الحافلة السياحية

القيادة تعزي المستشارة الألمانية في ضحايا حادث الحافلة السياحية
http://almnatiq.net/?p=718966
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في ضحايا حادث الحافلة السياحية الذي وقع في جزيرة ماديرا البرتغالية.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ حادث الحافلة السياحية الذي وقع في جزيرة ماديرا البرتغالية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك دولتكم والشعب الألماني الصديق ألم هذا المصاب، ونعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لا تروا أي مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في ضحايا حادث الحافلة السياحية الذي وقع في جزيرة ماديرا البرتغالية.

وقال سمو ولي العهد ” بلغني نبأ حادث الحافلة السياحية الذي وقع في جزيرة ماديرا البرتغالية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل”.

روابط ذات صلة

مشاهدة جماعية للفيديوهات.. ميزة قادمة على “إنستغرام”

مشاهدة جماعية للفيديوهات.. ميزة قادمة على “إنستغرام”
المملكة تقدم مساعدات للسودان خلال الأيام القادمة

المملكة تقدم مساعدات للسودان خلال الأيام القادمة
المعلمي يستقبل الرئيسة الدولية لمنظمة أطباء بلا حدود وممثل المنظمة لدى الأمم المتحدة

المعلمي يستقبل الرئيسة الدولية لمنظمة أطباء بلا حدود وممثل المنظمة لدى الأمم المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*