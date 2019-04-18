براعم التحدي يفعل مبادرة الأولوية لهم

المناطق - الجوف

أطلق مركز براعم التحدي للرعاية النهارية يوم الأربعاء ١٢شعبان١٤٤٠هـ ، مبادرة ( الأولوية لهم ) التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تستهدف فئة ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال الرضع ، حيث تمّت الانطلاقة من داخل المركز بوضع لافتات تشير إلى أن الأولوية دائماً تكون لهم وتحث على مساعدتهم في تلبية احتياجاتهم حيث أن هذا الشيء من أبسط حقوقهم ، وحثّ المجتمع و تشجيعه على تفعيل و تنفيذ هذه المبادرة .

كما شارك المركز في يوم الخميس بتفعيل المبادرة في مجمع الجوف بلازا التجاري من خلال ركن توعوي يشرح للزوار رؤية وأهداف هذه المبادرة واستقبال بعض من أطفال المركز ومشاركتهم في تفعيلها من خلال توزيع الملصقات ، وتم توزيع أكواب وأقلام تحوي على شعار المبادرة لتوصيلها لأكبر شريحة من المجتمع وأيضاً احتوى التفعيل وضع اللافتات والعبارات في غالبية الأماكن و المرافق العامة، حيث تساهم في تنبيه الأشخاص في تقديم تلك الفئات حال تواجدهم لقضاء احتياجاتهم ومساعدتهم إذا كانوا يحتاجون للمساعدة لذلك اهتم المركز في تفعيلها في أكثر الأماكن التي يقصدها غالبية فئات المجتمع لتكون المساهمة أكبر في نشرها وتوعية المجتمع بشكل أوسع .

من جانبها قدمت إدارة المركز شكرها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لطرحها هذه المبادرة وشكر لإدارة مجمع الجوف بلازا التجاري في إتاحة الفرصة لتفعيلها .