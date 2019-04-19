السودان.. إعفاء وكيل وزارة الخارجية على خلفية زيارة الوفد القطري

السودان.. إعفاء وكيل وزارة الخارجية على خلفية زيارة الوفد القطري

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السودان.. إعفاء وكيل وزارة الخارجية على خلفية زيارة الوفد القطري

السودان.. إعفاء وكيل وزارة الخارجية على خلفية زيارة الوفد القطري
http://almnatiq.net/?p=718971
المناطق - الرياض

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الخميس، قراراً بإعفاء السفير بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه وكيلاً لوزارة الخارجية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفياً عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون علم المجلس العسكري الانتقالي خاصة وأن البيان قد استند على تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي.

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